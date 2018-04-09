Лобовое столкновение в Харьковской области: 4 погибших, 5 пострадавших

Четыре человека погибли, в том числе двое детей, и еще пять травмированы в ДТП в Харьковской области, сообщило областное управление полиции.

Авария произошла в понедельник днем на автодороге Чугуев — Меловое. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Tucson допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

"В результате дорожно-транспортного происшествия в легковушке погибла семья из города Купянск – водитель, его жена и двое детей. Водитель другого автомобиля и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы", — говорится в сообщении полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В воскресенье под Армянском в Крыму на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск.

По данным ГИБДД, при аварии пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали. Среди пострадавших — двое граждан Украины. Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме.

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