Смертельный наезд грузовика на толпу в Германии. Кадры с места ЧП

Водитель въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере на западе Германии покончил с собой, пишет Focus со ссылкой на полицию.

"Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция", — пишет издание.

Как следует из публикуемых в немецких СМИ фотографий, грузовик наехал на группу людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе. Вокруг разбросаны столы и стулья.

Полиция в Мюнстере заявила о том, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, обнаружен подозрительный предмет, заявил телеканал N24 со ссылкой на официального представителя ведомства.

"В грузовике обнаружен подозрительный предмет, об этом сообщил нам официальный представитель полиции. В этой связи на месте происшествия сохраняется оцепление. Он не уточнил, о каком именно предмете идет речь", — сообщил телеканал в прямом эфире.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик. По последним данным, жертвами стали три человека, 20 пострадали, из них 6 тяжело. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие, однако конкретных цифр нет. В настоящее время исторический центр города перекрыт, полиция призывает горожан уйти с улиц.