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    Фотоленты

    Смертельный наезд грузовика на толпу в Германии. Кадры с места ЧП

    Тема:

    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии (3)

    (обновлено: )11302
    Место происшествия в Мюнстере
    Место происшествия в Мюнстере
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    В Германии грузовик въехал в толпу
    Место происшествия в Мюнстере
    Место происшествия в Мюнстере
    Место происшествия в Мюнстере
    Место происшествия в Мюнстере
    Место происшествия в Мюнстере
    @thedaniel3009
    Место происшествия в Мюнстере
    Место происшествия в Мюнстере
    @SebastianMichee
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Rheinische Post
    В Германии грузовик въехал в толпу
    В Германии грузовик въехал в толпу
    @konservativ83
    Место происшествия в Мюнстере
    Место происшествия в Мюнстере
    @Konservativ83
    Место происшествия в Мюнстере
    Место происшествия в Мюнстере
    @Konservativ83
    Место происшествия в Мюнстере
    Место происшествия в Мюнстере
    @RT_com

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    Место происшествия в Мюнстере

    Водитель въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере на западе Германии покончил с собой, пишет Focus со ссылкой на полицию.

    "Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция", — пишет издание.

    Прорыв плотины на Первомайской ГЭС
    канал Новости-N в youtube
    Опубликовано видео прорыва плотины на ГЭС в Николаевской области

    Как следует из публикуемых в немецких СМИ фотографий, грузовик наехал на группу людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе. Вокруг разбросаны столы и стулья.

    Полиция в Мюнстере заявила о том, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, обнаружен подозрительный предмет, заявил телеканал N24 со ссылкой на официального представителя ведомства.

    "В грузовике обнаружен подозрительный предмет, об этом сообщил нам официальный представитель полиции. В этой связи на месте происшествия сохраняется оцепление. Он не уточнил, о каком именно предмете идет речь", — сообщил телеканал в прямом эфире.

    Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик. По последним данным, жертвами стали три человека, 20 пострадали, из них 6 тяжело. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие, однако конкретных цифр нет. В настоящее время исторический центр города перекрыт, полиция призывает горожан уйти с улиц.

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