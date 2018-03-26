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    Пылающий ад: подробности страшной трагедии в Кемерово

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (24)

    (обновлено: )41101
    Число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" уже достигло 56 человек. Огонь охватил весь 4 этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Среди версий трагедии – нарушения при обслуживании электросетей, несработавшая сигнализация и поджог.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    По последним данным, число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово уже достигло 56 человек; в регионах начинаются проверки.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    Сообщается, что пострадали 45 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами, пишут РИА Новости. 

    Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне.

    По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

    Смотрите также: В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации

    Закрытые двери 

    По делу о пожаре задержаны и допрошены четыре человека, в том числе руководитель управляющей компании.

    Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала журналистам, что 11 пострадавших при пожаре на сегодняшний день остаются в больницах, в тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа. По ее словам, его состояние тяжелое, но с положительной динамикой. Мальчик при пожаре потерял обоих родителей и младшую сестру.

    Масштабный пожар в российском ТЦ: кадры с беспилотника
    Мишень в дым
    Масштабный пожар в российском ТЦ: кадры с беспилотника

    Глава МЧС России Владимир Пучков рассказал, что для опознания доставлены 19 тел погибших, а на месте трагедии работают дознаватели МЧС и представители СК. При этом, по его словам, говорить о причинах и очаге пожара, пока преждевременно.

    Очевидцы говорят, что никто не слышал о пожарной сигнализации и были случаи, когда двери кинотеатра закрывали на ключ, якобы в качестве меры против безбилетников.

    "Был случай, когда я не смогла выйти из зала в туалет, так как двери были просто закрыты. Говорят, что так делают, когда рабочие отходят, двери закрывают, чтобы люди без билета не заходили. Но лично у меня такое было один раз, поэтому утверждать, что вчера были двери закрыты, не имею права", – сообщила одна из школьниц, посещавшая кинотеатр.

    Она рассказала, что, по словам знакомых, такие случаи были и прежде. Официальной информации о том, были ли закрыты двери кинотеатра в день трагедии, пока нет.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово

    Само здание торгово-развлекательного центра, вероятнее всего, будет разобрано.

    Возможные версии

    Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра.

    "Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации", – подчеркнули в службах технического надзора региона.

    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово (Россия)
    Видео Дмитрий Тарабрин
    В России четверо детей погибли при пожаре в торговом центре

    Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем. Предстоит проверить слова очевидцев о несработавшей пожарной сигнализации.

    Перед этим вице-губернатор Владимир Чернов заявил, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

    "Предварительная версия – в этой батутной комнате воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", – сказал он.

    Задержаны первые подозреваемые

    В связи с пожаром возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвевающих требованиям безопасности"). 

    Утром следователи сообщили о задержании четырех человек. В их числе – арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей компании, обслуживавшей "Зимнюю вишню".

    @EchoMskRu
    Пожар в Кемерово

    По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, "уже есть свидетельства очевидцев, что эвакуация была организована не должным образом — есть информация, что возникли проблемы с оповещением посетителей ТЦ о пожаре".

    Последствия пожара на рынке в Черновцах
    acc.cv.ua
    Фильм ужасов. Последствия пожара на рынке в Черновцах

    Пожар причинил огромный урон зданию торгового центра, Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб в 3 млрд рублей. Причем эта сумма не учитывает те потери, которые понесли арендаторы – их утерянное имущество специалисты оценивают примерно в 1 млрд рублей. При этом, по словам Чернова, дальнейшая эксплуатация "Зимней вишни" невозможна, потому что все его конструкции повреждены.

    Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло взял расследование причин пожара под личный контроль. 

    Президенты соболезнуют, земляки несут цветы

    Соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерове уже выразили президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Сербии и других государств.

    "С чувством глубокой скорби воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в торговом центре города Кемерово. От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу Вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделяем горечь невосполнимой утраты", — отмечается, в частности, в телеграмме президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

    С раннего утра жители Кемерова несут к зданию торгового центра цветы и свечи.

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