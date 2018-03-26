Смертельный пожар в ТРЦ Кемерово. В РФ подсчитали колоссальный ущерб

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина.

Ущерб от пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово составил по предварительным данным 3 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

"Ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оценивается в 3 миллиарда рублей… Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Сейчас ВСС выясняет, был ли торговый центр застрахован.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 53 человека.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).