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    Смертельный пожар в ТРЦ Кемерово. В РФ подсчитали колоссальный ущерб

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (18)

    (обновлено: )20513
    Как стало известно, ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оценивается в 3 миллиарда рублей. Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы.
    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП
    Ущерб от пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово составил по предварительным данным 3 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

    "Ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оценивается в 3 миллиарда рублей… Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

    Сейчас ВСС выясняет, был ли торговый центр застрахован.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 53 человека.

    По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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