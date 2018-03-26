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    Огненный ад в ТЦ в Кемерово: число погибших достигло 56

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (21)

    (обновлено: )10401
    Как сообщил Следственный комитет РФ, в ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. 

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП
    Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово в России выросло до 56. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

    Ранее сообщалось о 53 погибших.

    "В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", — говорится в сообщении.

    В ведомстве также сообщили, что с начала пожара "44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре".

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье.

    Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор.

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
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