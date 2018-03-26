Огненный ад в ТЦ в Кемерово: число погибших достигло 56

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина.

Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово в России выросло до 56. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось о 53 погибших.

"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что с начала пожара "44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье.

Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор.