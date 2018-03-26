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    Люди пытались спастись, прыгая из окон: появились детали смертельного пожара в Кемерово

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (21)

    (обновлено: )53303
    К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми пять из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Пять человек, которые считались без вести пропавшими при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", найдены живыми — оказалось, что их не было на месте ЧП, сообщает региональный главк МВД.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 53 человек.

    Пытаясь спастись из охваченного пожаром ТЦ многие посетители прыгали из окон с большой высоты.

    В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации. Видео
    Канал RT на русском на Youtube
    В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации

    "Сотрудники уголовного розыска продолжают работу по розыску без вести пропавших граждан. К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми пять из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", — информирует ГУ МВД.

    По данным ведомства, сейчас более 250 сотрудников органов внутренних дел работают на месте происшествия. Полицейские охраняют общественный порядок в районе ЧП, оцеплена территория ТРЦ и школы, где развернут оперативный штаб.

    В оперативном штабе полицейские психологи совместно с психологами МЧС оказывают помощь родственникам погибших и без вести пропавших граждан. Специалисты экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД по Кемеровской области помогают сотрудникам Следственного комитета РФ в идентификации погибших.

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
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