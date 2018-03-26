Страшный пожар в ТЦ в Кемерово: пропавшими без вести остаются 16 человек

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. На данный момент 16 человек числятся пропавшими без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщил в понедельник в ходе селекторного совещания глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Шестьдесят четыре, 48 погибших. Остается 16 человек пропавших без вести, согласно заявлениям родственников", — сказал министр.

По его словам, отдельные очаги тления остаются на месте пожара в Кемерово, начался разбор завалов.

"В настоящее время имеются отдельные небольшие очаги тления, которые дотушиваются. Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов, первые машины уже вывезены", — сказал докладчик. Трансляцию совещанию вел телеканал "Россия 24".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).