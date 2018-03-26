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    Страшный пожар в ТЦ в Кемерово: пропавшими без вести остаются 16 человек

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (16)

    (обновлено: )27702
    В МЧС РФ заявили, что "в настоящее время имеются отдельные небольшие очаги тления, которые дотушиваются, пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов".
    Пожар в Кемерово
    @EchoMskRu

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. На данный момент 16 человек числятся пропавшими без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщил в понедельник в ходе селекторного совещания глава МЧС РФ Владимир Пучков.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    "Шестьдесят четыре, 48 погибших. Остается 16 человек пропавших без вести, согласно заявлениям родственников", — сказал министр.

    По его словам, отдельные очаги тления остаются на месте пожара в Кемерово, начался разбор завалов.

    "В настоящее время имеются отдельные небольшие очаги тления, которые дотушиваются. Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов, первые машины уже вывезены", — сказал докладчик. Трансляцию совещанию вел телеканал "Россия 24".

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

    По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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