Смертельный пожар в РФ: число жертв и раненых возросло

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина.

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове увеличилось до 48 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По уточненным данным, при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 48 человек", — сказал собеседник агентства.

В то же время оперативный штаб на месте ЧС сообщил, что число пострадавших в результате пожара выросло до 48, из них 12 человек находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

"Двенадцать пострадавших находятся в больницах, из них двое тяжелых, 36 получили помощь амбулаторно", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).