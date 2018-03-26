наверх
26.03.201808:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Россия

    Смертельный пожар в РФ: число жертв и раненых возросло

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (15)

    (обновлено: )28602
    Оперативный штаб на месте ЧС сообщил, что число пострадавших в результате пожара выросло до 48, из них 12 человек находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина.

    Масштабный пожар в российском ТЦ: кадры с беспилотника
    Мишень в дым
    Масштабный пожар в российском ТЦ: кадры с беспилотника
    Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове увеличилось до 48 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

    "По уточненным данным, при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 48 человек", — сказал собеседник агентства.

    В то же время оперативный штаб на месте ЧС сообщил, что число пострадавших в результате пожара выросло до 48, из них 12 человек находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

    "Двенадцать пострадавших находятся в больницах, из них двое тяжелых, 36 получили помощь амбулаторно", — говорится в сообщении.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

    По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Следственные действия по факту смерти Скрипаля
    Отравление Скрипаля. Британия против России