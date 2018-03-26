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    Пожар в ТЦ в Кемерово. Охранники перекрыли детям лестницы - очевидец

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (21)

    (обновлено: )274
    Как сообщила очевидец, охранники торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово не давали детям, оказавшимся в игровой на четвертом этаже, спускаться, перекрыв им проходы по лестницам.
    Цветы в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Охранники торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове не давали детям, оказавшимся в игровой на четвертом этаже, спускаться, перекрыв им проходы по лестницам, сообщила очевидец в эфире телеканала "Россия 24".

    В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации. Видео
    Канал RT на русском на Youtube
    В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации

    "Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники", — сказала Валентина Клопенко.

    "Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идите по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…", — уточнила она.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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