Число погибших при страшном пожаре в РФ превысило 50 человек

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Следственный комитет РФ подтвердил гибель 53 человек в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. Ранее сообщалось, что погибли 48 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Как отметила Петренко, в ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерово дополнительно обнаружены тела 14 погибших.

"Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек",- сказала она.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).