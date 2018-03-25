В России четверо детей погибли при пожаре в торговом центре

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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Четверо детей погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово в воскресенье, 25 марта.

"Предварительно, погибли четверо детей от отравления продуктами горения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Он заявил, что площадь пожара и обстоятельства его возникновения уточняются.

По информации телеканала НТВ, очаг пожара находился в одном из залов кинотеатра, который расположен в "Зимней вишне".

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По последним данным, кемеровское управление МЧС бросило все имеющиеся силы на тушение пожара в "Зимней вишне". Оттуда спасли 20 человек и эвакуировали 100 посетителей и сотрудников комплекса.