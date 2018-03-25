наверх
25.03.201815:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    В России четверо детей погибли при пожаре в торговом центре

    (обновлено: )318
    В российском городе Кемерово в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел пожар, в результате которого погибли дети. По имеющейся информации, очаг находился в кинозале, где и были найдены тела детей.
    Видео Дмитрий Тарабрин

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Четверо детей погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово в воскресенье, 25 марта.

    "Предварительно, погибли четверо детей от отравления продуктами горения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    Он заявил, что площадь пожара и обстоятельства его возникновения уточняются.

    По информации телеканала НТВ, очаг пожара находился в одном из залов кинотеатра, который расположен в "Зимней вишне".

    Смотрите также: В Николаеве горело депо. Сгорел троллейбус, пострадала женщина

    По последним данным, кемеровское управление МЧС бросило все имеющиеся силы на тушение пожара в "Зимней вишне". Оттуда спасли 20 человек и эвакуировали 100 посетителей и сотрудников комплекса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире