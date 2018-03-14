Вышел в магазин - получил пулю... Как не стать жертвой разборки

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина Фото: Igor Zinkevych в Facebook Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине

Когда слушаешь выпуски новостей, складывается впечатление, что в мирной части Украины выстрелы звучат в разы чаще, чем в АТО. Ежедневно в стране происходят, как не вооруженные нападения и взрывы, так ограбления и разборки со стрельбой. Хуже всего, что опасность подстерегает там, где ее вовсе не ждешь, делая нас абсолютно беззащитными.

Стрельба в магазинах, кафе, маршрутках — все это становится вполне обыденным явлением. Социальная агрессия стала практически частью сегодняшней повседневной жизни. В таких условиях эксперты советуют украинцам осваивать правила выживания и дают советы, как вести себя в новых небезопасных реалиях.

Стрельба тут и там….

Во вторник, 13 марта, на Подоле мужчина после конфликта с кассиром устроил стрельбу в супермаркете.

В полиции сообщили, что когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо.

kyiv.npu.gov.ua На месте стрельбы в Киеве

"Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа. Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, конфликт произошел между кассиром и покупателями", — сообщила подробности полиция Киева.

"Скорая" доставила женщину в больницу с ранением бедра.

Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 ("хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Оксана Блищик/Facebook Соцсети: в Киеве убивают чаще, чем на Донбассе

Стрелял по прохожим

Аналогичное происшествие произошло накануне и в Одессе. Там мужчина стрелял по прохожим прямо из окна многоэтажки.

"По словам заявительницы, нарушитель произвел три выстрела в сторону дерева. К счастью никто не пострадал. В указанной квартире патрульным дверь никто не открывал, но было слышно, что там кто-то есть. Благодаря слаженным действиям всех правоохранительных органов, "стрелка" удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали патрульные", — сообщила полиция города.

Предмет, похожий на ружье, изъяли эксперты. На месте выстрелов нашли гильзы от патронов.

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Впрочем, сначала года это уже далеко не первый такой инцидент.

Вечером 19 февраля в селе Залесье Киевской области бывший участник АТО устроил стрельбу по людям.

Как рассказывал руководитель ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов, во дворе своего дома 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял из автоматического оружия и бросил две гранаты в сторону своих соседей.

В результате взрывов пострадали два человека.

Следователи открыли три уголовных производства: по факту покушения на умышленное убийство, угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В полиции "Обозревателю" сообщили, что причиной стрельбы стал конфликт с соседом, который якобы оскорбил экс-АТОшника.

Как не стать случайной жертвой

Эксперты отмечают, дабы не стать случайной жертвой перестрелки, нужно знать определенные правила поведения в таких непредвиденных ситуациях.

Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта отмечает, что главное правило — не лезть в конфликт и не пытаться почувствовать себя Рэмбо. Также крайне важная, хотя и сложная задача, — это избежать паники.

РИА Новости Украина Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта

"Это, к сожалению, очередное проявление определенного состояния самого общества, где социальная агрессия стала практически частью нашей повседневной жизни. Есть определенные правила. Ни в коем случае нельзя лезть в эпицентр стрельбы. Надо стараться как можно дальше отодвинуться от этой зоны, где звучала стрельба. Если есть место скопления продуктов, которое можно использовать как прикрытие, за ним следует спрятаться, максимально присесть. Это значительно снижает риски от "дурной" пули, может пойти на вас рикошетом. И если вы хорошо спрятались, надо обязательно попробовать сообщить о стрельбе в полицию", — поделился Шабовта советами в эфире радиостанции Голос Столицы.

По материалам из открытых источников интернет