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    Киев

    В Киеве мужчина устроил стрельбу в магазине из-за конфликта с кассиром

    (обновлено: )35601
    В результате происшествия пострадала прохожая, которую с ранением бедра госпитализировали. Стрелка задержали, с ним общаются правоохранители.
    На месте стрельбы в Киеве
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева мужчина после конфликта с кассиром устроил стрельбу в супермаркете.

    "Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа. Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. «Скорая» доставила ее в больницу", — сообщает подробности полиция Киева.

    kyiv.npu.gov.ua
    На месте стрельбы в Киеве

    Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.

    Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

    Напомним, в Павлограде Днепропетровской области в частном секторе произошло двойное убийство.

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