Жданов: они убивали, видели смерть, и для них человеческая жизнь - ничто

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Новый год для ВСУ начался с криминала. Причем такого, которого не удалось утаить. Четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили товарищи по службе вблизи Широкино в доме, где они проживали. А потому пытались скрыть убийство — подожгли комнату и пытались взорвать. Но это лишь привлекло внимание.

В Киеве, на остановке общественного транспорта офицер-контрактник из 72 бригады ВСУ убил человека, с которым поссорился в очереди на маршрутку. При этом, прежде чем расправиться с оппонентом контрактник сходил в ближайший магазин, купил кухонный нож, которым и нанес смертельный удар.

На днях на территорию АЗС в пгт. Иванков зашли неизвестные. Мужчины постучали в окошко диспетчера и, угрожая гранатой, потребовали выручку. Дежурный не открыл, вызвал полицию, нападавшие сбежали на автомобиле. Через два часа их задержали в баре в селе Шпили. Одним из задержанных оказался военнослужащий в/ч А-3723 (Лютеж Киевской области), уроженец села Катюжанка Вышгородского района. Во время обыска в салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли гранату РГД-5 и запал.

В октябре прошлого года главный военный прокурор Украины заявлял, что за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе было задержано 152 украинских военнослужащих. И это только в зоне АТО. Сколько в общем по всей Украине, Матиос не уточнил. Да и все цифры, которые касаются преступлений украинских военных тщательным образом засекречиваются. В то же время, то, что сегодня происходит в армии нельзя назвать нормальной обстановкой. И это не считая более 10 тысяч небоевых потерь, из которых около 3 тысяч со смертельным исходом. Что происходит с украинской армией, РИА Новости Украина поинтересовались у военного эксперта Олега Жданова.

Только за последнюю неделю страну шокировали новости связанные с военнослужащими, которые совершали убийства и спокойно шли на грабеж. Почему подобное происходит в ВСУ?

— Армия — это зеркало государства. Все процессы, которые происходят в стране, они тут же отражаются в армии и, как правило, в самой худшей форме. Никуда от этого не денешься.

Добробаты добавляли хлопот в первые годы, потому что контингент там был набран самый разные, с криминальным прошлым, а что сейчас?

— Ну, дисциплина в добробатах была выше, чем в армии. Там не церемонились, действовали не по уставу. И они в бой шли впереди некоторых воинских подразделений. Ну, да, после этого они занимались мародерством и не только, но этого могло и не быть, если бы президент выполнил требования закона об обороне и ввел военное положение, там предусмотрено создание военно-полевых трибуналов. Если война, значит нужен военный трибунал — только жесточайшее наказание за преступления может наказать мародерство.

Сегодня в зоне АТО тихо, а преступлений меньше не стало. Чем это можно объяснить? Facebook Патрульной полиции Украины Нож к горлу и в сердце. Почему атошники выше закона?

— Мотивации никакой нет. Люди едут в АТО, что бы хоть чем-то заняться и получить "копейку". А там, как выяснятся, неуставные отношения есть. Дедовщина процветает. Да, до революции Гидности максимально снизили количество военнослужащих, всех перевели на контракт, было затишье. Не было дедовщины, потому что все молча приходили на службу, занимались какими-то делами, вечером расходились А когда армию начали снова укомлектовывать, то и дисциплина начала шататься. А военная служба правопорядка со всеми случаями не справляется — она не правоохранительный орган, они не в состоянии эту волну перебороть. Когда они начинают за дисциплину склонять командира, за него тут же заступается его начальник. И в конечном итоге, солдат отдан на откуп сам себе. Сам постоял за себя — хорошо, не смог — очередное ЧП появляется.

Да, но и контрактники сегодня не менее активно идут на криминал. Вот один же недавно грабил АЗС с гранатой, а второй убил человека в очереди.

— А вы посмотрите, кого сегодня берут на службу, какой контингент собирается у военкоматов?! Военкомат не может провести качественный отбор. Многие страны мотивируют своих военных, меняют условия контракты, стимулируют служить. У нас ничего не поменялось, немного денег добавили, потому что инфляция съедает зарплату. На передке было 10000 сейчас 11000 тысяч. В пункте постоянной дислокации платят 7 тысяч. Какая мотивация? Никакой. А сколько военнослужащих с постравматическим синдромом?! Они уже убивали, видели кровь, видели смерть и для них человеческая жизнь — ничего не стоит. Их надо реабилитировать. Этим должно заняться государство иначе такое будет сплошь и рядом.

Получается, что постравматический синдром служит хорошим оправданием для убийц?

— Никто оправдания не ищет. Совершил преступление — должен понести наказание. Но в его постравматическом синдроме виновато государство, которое отправило его на войну. Я бы хотел, чтобы государство взяло на себя долю ответственности за то, что она после войны не вернула этого бойца в наше общество полноценным гражданином. А вообще, надо менять систему укомплектования ВСУ и тогда мы получим действительно боеспособную и дисциплинированную армию. Но сегодня никто на это не пойдет. Власти не до этого.

Но ведь планировали за нарушения той же дисциплины наказывать гривной и ужесточали ответственность за более тяжкие проступки, неужели не помогло?

— Рублем наказывают командира. Но там лотерея, там можно договориться. Это как штраф за пьянство за рулем: какой бы размер штрафа не сделали, они все равно будут ездить пьяными, потому что можно найти лозейку. И есть люди, которые считают, что они выше закона. Так и здесь. Надо менять систему. Неотвратимость наказания для всех, никаких поблажек ни для кого, ни для блатных, ни для "позвонковых".

Почему сегодня ничего не делается для того, что бы в ВСУ навести порядок?

— Мне кажется, что есть большое желание, чтобы наша армия не стала боеспособной. В 2016 году Петр Алексеевич заявил, что у нас самая сильная армия в Европе и все тут же подхватили это. Но возник вопрос: если самая сильная армия, то почему она не идет освобождать захваченную территорию? И сразу это тема утихла.

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