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    Происшествия

    Под Киевом пьяный атошник обстрелял соседей из АК-47 и забросал гранатами

    (обновлено: )944145
    По данным МВД, при задержании мужчина бросил гранату и стрелял в сторону полицейских, которые приехали на вызов. После чего мужчина пытался украсть автомобиль полиции и скрыться с места происшествия, но его задержали правоохранители.
    Под Киевом атошник обстрелял соседей из АК-47, а затем забросал гранатами
    пресс-служба МВД

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Полиция задержала мужчину, который устроил в селе Залесье Броварского района Киевской области стрельбу из автомата по соседям, после чего бросил в их сторону гранаты и пытался уехать на полицейском автомобиле, сообщила пресс-служба МВД Украины, уточнив, что ранее подозреваемый участвовал в военной операции в Донбассе.

    "Во дворе, по месту жительства, мужчина в состоянии алкогольного опьянения из автоматического оружия устроил стрельбу и бросил гранаты в сторону своих соседей. В результате взрывов пострадали два человека, которые с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу", — говорится в сообщении. Указывается, что происшествие произошло в понедельник вечером.

    пресс-служба МВД
    Под Киевом атошник обстрелял соседей из АК-47, а затем забросал гранатами

    По данным МВД, при задержании мужчина бросил гранату и стрелял в сторону полицейских, которые приехали на вызов. После чего мужчина пытался украсть автомобиль полиции и скрыться с места происшествия, но его задержали правоохранители.

    Согласно сообщению, задержанным оказался местный житель, который ранее участвовал в АТО в Донбассе. Полицейские изъяли на месте происшествия 40 гильз калибра 5,45 миллиметра, обломки гранаты "Ф-1", две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и револьвер. Все изъятое направлено на экспертизу.

    пресс-служба МВД
    Под Киевом атошник обстрелял соседей из АК-47, а затем забросал гранатами

    Полиция открыла уголовные производства по статьям "покушение на преступление", "умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, ведется следствие.

    Напомним, в субботу, 11 февраля, в Киеве возле станции метро "Черниговская" посреди белого дня в очереди на маршрутку зарезали известного одесского шеф-повара Руслана Юрченко. 

    В убийстве подозревают солдата-контрактника 72-й бригады, его задержали. По информации СМИ, в момент совершения преступления, он, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.

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