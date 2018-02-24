Генерал США: Украина в состоянии вооружить себя сама

Владимир Матвеев, обозреватель

Экс-командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что ПТРК Javelin вскоре будут в Украине, но напоминает, что в Украине действует достаточно мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы.

Переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin будут доставлены в Украину "в ближайшее время". В этом уверен экс-командующий вооруженными силами США в Европе, стратег Центра Европейского политического анализа генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжкс. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle на полях конференции по вопросам безопасности, которая состоялась в Мюнхене.

Предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin усилит позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, но Ходжес считает, что в Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы.

"В Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы?" — цитирует американского генерала немецкий ресурс.

Ходжес отметил, что "Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие в Донбассе, но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения" на этой территории.

Относительно возможной миротворческой миссии ООН в регионе, Ходжес сказал, что "ключ – в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы должны подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону".

Он считает, что речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия, в чем американский генерал созвучен с экс- генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, который предложил в миротворческой миссии в Донбассе участвовать странам, не входящим в Альянс. Так, он предложил Финляндию, Швецию и Австрию.

Наряду с этим, Ходжес подчеркнул, что "мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задачи".

В этом контексте специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу.

"Как вы знаете, во времена администрации Обамы США также оказывали Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение: не должно было быть ничего летального. Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины", — рассказал Волкер в интервью Европейской правде.

Волкер уточнил, что Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем. "Наша цель – восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию. Мы сохраняем помощь в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает", — цитирует его ЕП.

Ранее, выступая 24 января на брифинге комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, после того, как побывал на заводе имени Малышева в украинском городе Харьков, экс-главнокомандующий сухопутными силами СЩА в Европе пришёл в недоумение от непрозрачности на украинском рынке вооружений, когда узнал, что Украина, которая просит Javelin, сама экспортирует современные танки, передает Голос Америки.

По его словам, украинские оборонные предприятия имеют возможность изготавливать хорошую военную технику, но страна не может позволить себе закупки этой продукции из-за недостаточной прозрачности оборонного бюджета и нехватки парламентского контроля над оборонно-промышленным сектором.

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"Они имеют техническую возможность производить действительно очень хорошие вещи, но из-за того, каким образом построена их оборонная промышленность и недостаточной прозрачности, они не покупают, или не могут себе позволить", — заявил Ходжес.

17 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко сказал, что противотанковые комплексы Javelin Украине предоставят бесплатно.

На минувшей неделе министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ПТРК Javelin появятся в Украине, когда это будет необходимо. По словам Полтарака, США должны поставить указанные комплексы в 2018 году.

Между тем, по словам западных экспертов и политиков, главный вопрос – как украинцы будут использовать вооружения типа Javelin, и в чьих руках может оказаться поставляемое оружие.

Как пишет The Wall Street Journal американские официальные лица говорят, что они тщательно изучают угрозы и риски дела, применяя "особые меры предосторожности при передаче Украине противотанкового оружия Javelin".

В проекте федерального бюджета США на 2019, как сообщалось, предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов США для усиления безопасности и обороны страны.

Напомним, в январе в Украине обнародовали видео, на котором демонстрировалось испытание двигателя нового украинского ракетного комплекса "Гром-2". Однако, по словам представителя информационно-консалтинговой компании Defense Express, в сейчас проверка комплекса находится на самой ранней стадии. Тестируется одна из ступеней двигателя.