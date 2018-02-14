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    Общество

    Не только Javelin. США передали Украине приборы ночного видения на $5,8 млн

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    Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что технология приборов будет гарантировать безопасность ВСУ и украинского народа в ночное время.
    США передали Украине 2500 приборов ночного видения стоимостью почти 6 млн долларов
    112.ua

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты передали для Вооруженных сил Украины 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5 млн 800 тыс. долларов. 

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    wikipedia
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    Оборудование предоставлено украинской стороне в соответствии с программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США, сообщает "112 Украина"

    "Технология этих приборов будет гарантировать безопасность ВСУ и украинского народа в ночное время. Предоставленное оборудование и тренинги помогают Украине лучше защищать свои границы", – отметила посол США в Украине Мари Йованович.

    Начальник Генерального штаба Минобороны Виктор Муженко заявил, что теперь приборами ночного видения будут оснащены минимум 10 батальонов ВСУ. 

    "США — это стратегический партнер Украины и общий процент материальной помощи составляет 90%. Это нелетального вооружения и те ночные приборы, которые передавались раньше. Это и советники, и тренинги, которые проводят американские инструкторы. Как минимум еще 10 батальонов, будут оснащены приборами ночного видения", – отметил Муженко.

    112.ua
    США передали Украине 2500 приборов ночного видения стоимостью почти 6 млн долларов

    Ранее сообщалось, что в проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине $200 млн на усиление безопасности и обороны.

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