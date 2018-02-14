Не только Javelin. США передали Украине приборы ночного видения на $5,8 млн

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты передали для Вооруженных сил Украины 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5 млн 800 тыс. долларов.

Оборудование предоставлено украинской стороне в соответствии с программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США, сообщает "112 Украина".

"Технология этих приборов будет гарантировать безопасность ВСУ и украинского народа в ночное время. Предоставленное оборудование и тренинги помогают Украине лучше защищать свои границы", – отметила посол США в Украине Мари Йованович.

Начальник Генерального штаба Минобороны Виктор Муженко заявил, что теперь приборами ночного видения будут оснащены минимум 10 батальонов ВСУ.

"США — это стратегический партнер Украины и общий процент материальной помощи составляет 90%. Это нелетального вооружения и те ночные приборы, которые передавались раньше. Это и советники, и тренинги, которые проводят американские инструкторы. Как минимум еще 10 батальонов, будут оснащены приборами ночного видения", – отметил Муженко.

112.ua США передали Украине 2500 приборов ночного видения стоимостью почти 6 млн долларов

Ранее сообщалось, что в проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине $200 млн на усиление безопасности и обороны.