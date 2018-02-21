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    В мире

    В Госдепе не смогли подтвердить отправку Javelin в Украину

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (153)

    (обновлено: )13210
    Во время брифинга один из журналистов спросил у официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, состоялась ли отправка Javelin в Украину. Она ответила, что не уверена.
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что у нее нет информации об отправке противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину. 

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
    The Washington Post: а так ли нужны были Украине Javelin

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. 

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    Во время брифинга один из журналистов спросил у Нойерт, состоялась ли отправка Javelin в Украину.

    "Мне нужно проверить, я не уверена. Даже если их поставили, я не уверена, что мы смогли бы это подтвердить", – цитирует официального представителя Госдепа 112 Украина.

    В ходе визита в США министр обороны Степан Полторак заявил, что достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия в Украину на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По слова министра, оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".

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