В Госдепе не смогли подтвердить отправку Javelin в Украину

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что у нее нет информации об отправке противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

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Во время брифинга один из журналистов спросил у Нойерт, состоялась ли отправка Javelin в Украину.

"Мне нужно проверить, я не уверена. Даже если их поставили, я не уверена, что мы смогли бы это подтвердить", – цитирует официального представителя Госдепа 112 Украина.

В ходе визита в США министр обороны Степан Полторак заявил, что достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия в Украину на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По слова министра, оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".