Время Вятровича: планы на прошлое, планы на будущее

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Мягко говоря, неадекватная политика, которую проводит в Украине Институт национальной памяти и лично его директор Владимир Вятрович успела наделать немало шума. Во многом благодаря деятельности организации, за четыре года после Майдана страна умудрилась побить горшки практически со всеми соседями. Главным образом с Польшей, которую порядком достала тотальная героизация в Украине убийц и пособников нацистов.

Не удивительно, что к историку, который в последнее время ведет себя как политик, накопилось немало вопросов. В кулуарах власти и экспертных кругах даже поговаривали о том, что доставшего всех Вятровича вот-вот отправят на покой.

Видимо, чтобы развеять все слухи и еще раз продемонстрировать всю серьезность своих намерений, директор Института нацпамяти инициировал годовой отчет о проделанной работе. В ходе которого выяснилось, Вятрович не то, что не сожалеет о том, что натворил, но собирается развить еще более бурную деятельность.

За спиной полиции

Дата годового отчета о деятельности Института национальной памяти была выбрана явно не случайно. И хоть сам Вятрович поспешил заявить, что доклад в отмененный властью День защитника отечества — лишь совпадение, верилось с трудом. Равно как и в оправдания самого Вятровича.

“Это случайность. Думаю, что чем дальше, тем больше людей в Украине вообще перестают помнить, что такое 23 февраля. Этот день, как праздничный или такой, что означал что-либо, абсолютно исчезает из информационного пространства", — заявил Вятрович.

Несмотря на то, что из-за деятельности главы Института нацпамяти страна фактически оказалась в международной изоляции, доклад Вятровича оказался не интересен "ура-патриотам", которые так ратуют за Украину. Хотя без полиции на мероприятии не обошлось. Памятуя о том, что неделю назад перед такой же пресс-конференцией на Вятровича едва не напали его противники, чиновник позаботился о своей охране, а его спокойствие охраняли с десяток представителей Нацгвардии.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

И даже Рада…

Итак, по словам Вятровича, процесс декомунизации в Украине практически завершен, а с избавлением от тоталитарной коммунистической символики почти покончено. Остались сущие пустяки вроде памятника Щорса в Киеве, советского герба на монументе Родина-мать и… Верховной Рады. Интересно, что мнению Вятровича, название украинского парламента тоже отдает "совком".

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"Название "Верховная Рада Украины" до определенной меры является советским наследием. Но думаю, это требует еще дискуссий и обсуждений, для нас это новая идея", — заявил Вятрович, мимолетом напомнив о том, что в Украине уже переименованы 987 населенных пунктов и почти 52 тысячи улиц.

А раз с советским прошлым покончено, самое время начать писать новую, более современную украинскую историю. Так, главная задача Института на 2018-й год — распространение информации об истории Украины. Разумеется, тщательно откорректированной Вятровичем и его помощниками. Речь главным образом пойдет о более детальном изучении героического прошлого воинов УПА под предводительством Степана Бандеры.

"К сожалению, эта тема остается площадкой для разного рода информационных манипуляций со стороны российской пропаганды, которая распространяет мифы, дискредитирующие борьбу украинских повстанцев за независимость", — возмущается Вятрович.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

Не только "агрессор"

То, что соседи Украины не только на северо-востоке, но уже и и на западе Вятровича ничуть не смущает. И если раньше глава Института национальной памяти говорил, что протест Польши против всеукраинской бандеризации — происки РФ, то сейчас отмечает, что в этом случае обошлось без "агрессоров".

"Я уверен, что Россия пользуется этим, вмешивается в эти дискуссии, но, к сожалению, это не только российская провокация. Обострение отношений является результатом внутреннеполитической польской ситуации. В Польше нарастают антиукраинские настроения, и ряд политических сил пытаются этим воспользоваться", — считает Вятрович.

В Польшу? Вряд ли

При этом, ездить в Польшу в нынешней ситуации, после принятия закона, предполагающего санкции для поклонников Бандеры, Вятрович побаивается. В качестве туриста — вполне возможно, как историк — вряд ли.

"Я не уверен, что в новых реалиях есть возможность для исторического диалога на территории Польши. Новый закон, принятый в Варшаве предполагает уголовную ответственность за ту позицию, которую я отстаиваю. Если закон не будет изменен, то дискуссия фактически прекращается. Это результат диктата политики над историей, который начался в Польше с 2016-го года", — заявил он.

Мало денег

Несмотря на то, что активная деятельность Вятровича уже привела к целому ряду скандалов, директор Института нацпамяти считает, что его ведомство явно недооценивают.

"В 2017-м году на деятельность Института было выделено больше тринадцати миллионов гривен. Практически все из этих денег были использованы. Учитывая, какие задачи ставятся перед нами государством, бюджет абсолютно недостаточен", — резюмировал историк-политик.