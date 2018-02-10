Как это понимать? Январские зарплаты чиновников

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

После волны скандалов о роскошном отдыхе руководства страны, январские зарплаты президента и некоторых министров сократились в разы. Совпадение? Так, у главы МВД Арсена Авакова и министра финансов Александра Данилюка зарплата неожиданно уменьшилась вдвое, а замы у некоторых стали получать в разы больше самих министров.

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Впрочем, зарплатного равенства в Кабмине никогда не было. Некоторые министры получают даже больше премьера и президента. При этом регулярной практикой являются неплохие премии и различные добавки, в частности "за интенсивность труда". Благодаря им зарплаты у министров увеличиваются в разы.

Порошенко и министры

В январе 2018 года зарплата президента Петра Порошенко составила 28000 гривен. Об этом сообщили в Госуправлении делами на запрос "Украинских новостей".

Как обычно, Порошенко перевел ее на благотворительность.

Зарплата президента состоит исключительно из должностного оклада. В 2017 году зарплата гаранта составила 336000 гривен.

Напомним, президент Порошенко с зарплатой в тысячу долларов тайно отдыхал на Мальдивах за $500 000. Вся его семья летела самолетом по вымышленным именам. Только за завтраки Порошенко заплатил 10 тысяч 791 доллар — или почти годовую зарплату.

Для сравнения, в 2015 году президент получал в среднем 10000 грн в месяц, а в 2016 году — 30500 грн.

Официально основным источником дохода являются проценты по депозиту в Международном инвестиционном банке (принадлежит Порошенко). Ранее сообщалось, что Порошенко получил миллион гривен в качестве процентов от вклада в своем банке.

Данилюк

REUTERS Joachim Herrmann Министр финансов Александр Данилюк

А вот зарплата министра финансов Александра Данилюка в январе оказалась вдвое меньше декабрьской. За январь зарплата министра составила 37,5 тыс. гривен. Примечательно, что еще в декабре 2017 года Данилюк получал 70,9 тысяч гривен. При этом получил министр немалые надбавки за интенсивность труда — 6095 гривны.

Получают больше Данилюка его замы — до 70 тыс. гривен, а госсекретарь министерства и вовсе 88 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос "Украинских новостей".

Аваков

УНИАН Арсен Аваков. Архивное фото

В январе глава МВД Арсен Аваков получил зарплату в два раза меньше, чем в декабре. За январь 2018 года зарплата министра составила почти 35 тыс гривен. При этом материальная помощь не начислялась и не выплачивались.

Вдобавок ко всему, январская зарплата министра оказалась меньше, чем почти у всех его замов.

Напомним, зарплата Авакова за декабрь 2017 года составила 74,7 тысяч гривен.

Ничто человеческое им… Как и где отдыхают украинские политики

Нищук

УНИАН Евгений Нищук. Архивное фото

Заработал изрядно меньше своих замов и министр культуры Евгений Нищук. В январе его зарплата составила 30 521 грн (без уплаты налогов и сборов – 37 914 грн), сообщили в Минкульте.

Отмечается, что оклад Нищука составил 10 666 грн, надбавки за выслугу лет, интенсивность работы и за секретность составили 640 грн, 10 666 грн и 1 600 грн соответственно. При этом министр получил 4 027 грн больничных и 10 313 грн зарплаты за время командировки.

При этом, для сравнения, первый замминистра Светлана Фоменко в прошлом месяце заработала 42 077 грн.

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Меньше Нищука заработал только государственный секретарь Минкульта – Ростислав Карандеев (23 226 грн).

Стець

Украинское фото Юрий Стець. Архивное фото

Заработал меньше, чем его заместители, и министр информационной политики Юрий Стець — всего 16,1 тысяч гривен.

При этом в январе Стецю не насчитывались ни премии, ни надбавки, ни материальная помощь. А после удержания всех налогов, сборов и платежей зарплата министра составила и вовсе 9 735 гривны.

Интересно, что заместители Стеця заработали в разы больше министра.

Зарплата первого замминистра Эмине Джапаровой в прошлом месяце составила 48,1 тыс гривны; заместитель Дмитрий Золотухин за январь заработал 30,9 тыс грн.

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Даже госсекретарь министерства Дмитрий Биденко в январе получил больше министра — 36, 8 тыс грн.

Тройной оклад Кубива

REUTERS Francois Lenoir Степан Кубив. Архивное фото

Зарплата первого вице-премьера Степана Кубива за январь составила 43,8 тыс. гривен. При этом вице-премьер получил тройной должностной оклад в размере 14485 грн, а также немалые надбавки за интенсивность труда – 12 312 гривны и командировочные – 7 161 гривны.

В январе вице-премьеру также была начислена премия в размере 5 214 гривен.

По материалам из открытых источников интернет