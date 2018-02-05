Есть причины: почему в Украине не растут зарплаты

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Среднестатистическая зарплата в Украине за 2017 год выросла на 35,5%. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Причем весь 2017 год повышение реальной зарплаты опережало даже рост цен — на 17-21%, это если сравнить темпы за весь год. В начале 2017 года можно было наблюдать уменьшение размеров средней заработной платы, впоследствии ее рост и стабилизацию, а в декабре — еще резкое повышение.

Однако, эксперты говорят, что такая статистика не в полной мере отражает реальную картину.

Что же происходит с зарплатами украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки дані Держстату саме з цього показника в нас відповідають реальній картині? Середньостатистична зарплата українця за минулий рік і середньостатистична реальна зарплата українця за минулий рік — це тотожні поняття?

— Це не тотожні поняття, тому що реальна заробітна плата враховує індекс інфляції, тобто фактично те, що ви можете купити за свою продукцію. Тому якщо індекс інфляції відповідав би зростанню номінальної заробітної плати, то це б означало, що ваші реальні доходи зросли на нуль, іншими словами — просто залишилися на тому ж самому рівні. Тому що, скільки ви могли купити раніше, стільки ви можете купити і зараз. У нас однозначно реальна заробітна плата зростала більшими темпами, ніж індекс інфляції. Разом з тим окремі темпи люди могли відчути на собі — це зростання комунальних послуг, які зросли набагато більшими темпами, ніж в цілому середній індекс інфляції. І зросли також суттєво регульовані ціни, такі як алкоголь і тютюн. Тобто це те, що люди відчули найбільш на своєму гаманці.

Тарифи на житлово-комунальні послуги, ціна на тютюн і алкоголь в індекс інфляції не входять? Це окреме навантаження?

— Ні, вони входять в індекс споживчих цін. Просто розраховується середній відсоток. Тобто кожна витрата має свою вагу. Якщо ви в основному витрачаєте на оплату комунальних послуг, то ви тоді цю інфляцію відчуєте більше ніж ті, у кого, наприклад, частка витрат на комунальні послуги сягає лише 10% і менше. Тобто вони навіть і не відчують, що суттєво зросли для них ці витрати. Чому зросла заробітна плата? Тому що не останню роль в цій ситуації зіграло зростання мінімальної заробітної плати, яке в нас відбулося протягом цього року. І це, звичайно, основний фактор, який призвів до того, що заробітна плата зростала достатньо високими темпами.

В нас же мінімалку підвищили на початку 2017 року. Ви кажете, що вона зростала протягом всього року. Мається на увазі, фактичний процес?

— Дивіться, яка ситуація, що зростання мінімальної заробітної плати, крім цього, також посилилася боротьба з неофіційно оформленими працівниками, з заробітними платами в конверті. І всі ці заходи і сприяли цьому. Але також можна говорити, що конкретно, крім мінімальної заробітної плати, призвело до зростання. Наприклад, ми можемо спостерігати, що в бюджетній сфері достатньо високими темпами зростали зарплати, зокрема, наприклад, військовослужбовців. У військовослужбовців темпи зростання заробітної плати набагато вищі, ніж в середньому по країні. І це також вплинуло на загальну середню заробітну плату. Але і в комерційному секторі зарплата зростала достатньо високими темпами. До речі, не останню роль також відіграв постійний наголос на те, що люди збираються за кордон, є імміграція, тому єдиний шлях, який дозволить зупинити цю трудову імміграцію за кордон, є зростання заробітної плати. Тобто вимога для того, щоб ти залишив цю людину в Україні.

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Чи існує залежність між ЄСВ, який сплачує роботодавець, і розміром заробітної плати працівника? Чи взагалі з податковим навантаженням?

— Податкове навантаження у нас зменшилося в 2016 році. Але основний напрямок, тобто скорочення податкового навантаження за рахунок зменшення ЄСВ до 22% в основному було спрямовано не на збільшення заробітних плат працівникам, а просто на збільшення фактично доходів, прибутку власників бізнесу. Тому це в 2016 році не спрацювало. Але в 2017 році, тут вже спостерігається інше. Наш рівень податкового навантаження, незважаючи на те, що ми суттєво знизили в 2016 році, він залишається в середньому по країнах високим. Але так як ми в принципі країна, яка розвивається, то ми не можемо знаходитися в цій зоні, і маємо продовжувати знижувати навантаження на заробітну плату, тому що це все одно для нас є достатньо великим. Зниження прямих податків — це завжди сприяє економічному зростанню.

Є якісь на сьогоднішній день моменти, які б стимулювали українських роботодавців поступово підвищувати заробітну плату?

— Для того щоб піднімати заробітну плату, необхідно фактично мати можливість її піднімати. А це означає обсяги реалізації. Тому що якщо в нас є, збільшується платоспроможний попит, якщо наша продукція все більше відправляється за кордон, ми нарощуємо наш експорт, тільки це дає можливість підвищувати заробітну плату своїм працівникам. У випадку, якщо у нас цього не відбувається, то фактично висока заробітна плата при низькій продуктивності праці, яка є в Україні, вона буде просто в збиток власнику бізнесу. Тому якщо б зорієнтувати, наприклад, щоб виплачувати заробітну плату в 10 тис. грн, якщо заробітна плата залежить від обсягів реалізації, компанія повинна отримати дохід десь приблизно біля 300 тис. грн, враховуючи витрати, якщо це, правда, не сфера послуг. Тому ось така тенденція.

Це певне коло залежностей…

— Так, зростає зарплата, зростають доходи. Зростають доходи, зростає купівля українських товарів. Зростає купівля українських товарів, зростає відповідно продаж і можливість підняття подальшої заробітної плати. Це вже позитивне коло, вже спіраль по зростанню.

Які прогнози на 2018 рік? Буде подальше зростання цього показника, про який нам Держстат повідомив?

— Буде. Але вже не такими темпами. Наприклад, ми будемо спостерігати однозначно меншу заробітну плату, ніж в грудні, тому що в грудні виплачуються різноманітні премії, що і спровокує, зазвичай, таке зростання і такий скачок заробітної плати в грудні місяці. Відповідно, в цілому, я думаю, що тенденція збережеться. Але вже не такими темпами, тобто вони будуть скорочені.

Напомним, экономист Виктор Лисицкий считает, что повышение зарплат — фокусы статистики. А прогнозируя рост зарплат, Гройсман капитально ошибается, поскольку вообще непонятно, как они могут расти.