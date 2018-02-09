Соцсети: что это за "тонна янтаря" на платье Марины Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Тот самый Венский бал, на котором довелось присутствовать президенту Украины Петру Порошенко и его супруге, стал одной из страниц истории. Вопреки ожиданиям гарант не потешил сограждан галантными "па" – супруги Порошенко не танцевали, а предпочли остаться в ложе и смотреть на танцующих "свысока".

Однако остаться совсем незаметным президенту не удалось — в Венскую оперу проникла полуобнаженная активистка женского движения Femen протестовавшая против участия Порошенко в этом пышном мероприятии. Вот только украинский сегмент соцсетей уделил пристальное внимание не столь отсутствию элементов одежды на теле активистки, как гардеробу самих супругов Порошенко (особенно платью жены гаранта). И это далеко не все, чем запомнился Венский бал.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook