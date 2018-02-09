наверх
09.02.201819:58
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: что это за "тонна янтаря" на платье Марины Порошенко

    (обновлено: )3075121
    Визит президента Порошенко на Венский бал уже задолго до самого события был скандальной новостью. Теперь же бал отшумел, и поводов для новых обсуждений стало намного больше, тем более что на самом мероприятии не обошлось без откровенных скандалов.
    Марина и Петр Порошенко на Венском балу
    Страна.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Прибытие Петра и Марины Порошенко на Венский бал. Видео
    Канал на Youtube Страна.ua
    Голубая кровь. Прибытие Петра и Марины Порошенко на Венский бал

    Тот самый Венский бал, на котором довелось присутствовать президенту Украины Петру Порошенко и его супруге, стал одной из страниц истории. Вопреки ожиданиям гарант не потешил сограждан галантными "па" – супруги Порошенко не танцевали, а предпочли остаться в ложе и смотреть на танцующих "свысока". 

    Однако остаться совсем незаметным президенту не удалось — в Венскую оперу проникла полуобнаженная активистка женского движения Femen протестовавшая против участия Порошенко в этом пышном мероприятии. Вот только украинский сегмент соцсетей уделил пристальное внимание не столь отсутствию элементов одежды на теле активистки, как гардеробу самих супругов Порошенко (особенно платью жены гаранта). И это далеко не все, чем запомнился Венский бал.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Обыски в редакции "Вестей"
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    "Антибандеровский" закон Польши - двойной удар по Украине. Мнение Бортника
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере