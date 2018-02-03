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    Экономика

    Гриневич заявила о повышении зарплат учителям, но признает, что этого мало

    (обновлено: )15702
    По данным министра образования, учителям с 1 января 2017 года зарплата была повышена на 50%. В то же время Лилия Гриневич признала, что такого повышения все равно недостаточно.
    Лилия Гриневич
    УНИАН

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Школьные учителя не являются наименее оплачиваемой категорией бюджетников, так как после повышения зарплаты они получают от шести до восьми тысяч гривен, заявила министра образования и науки Лилия Гриневич. 

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    УНИАН
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    "Учителя в 2017 году чрезвычайно вырвались вперед. Именно учителям с 1 января 2017 года зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифных разряда вверх. Сейчас зарплата – от шести до восьми тысяч гривен. Если идут надбавки, как в городе Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тысяч гривен", – сказала министр в эфире "Радио Свобода".

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    При этом Гриневич признала, что надбавок такого объема недостаточно, поэтому, по ее словам, в 2018 году также запланировано повышение зарплат учителям и воспитателям детсадов.

    "Воспитателям (детских садов – Ред.) повысили с 1 сентября 2017 года. С 1 января повышаем опять учителям ориентировочно на 25%, все бюджетники, в том числе воспитатели и другие, получат повышение на 10%. А с 1 сентября 2018 года будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы делаем за счет центральной государственной субвенции для учителей", – пояснила глава Минобразования.

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    Ранее, напомним, Национальный банк Украины заявлял, что повышение минимальной зарплаты и пенсий ведет к росту цен. 

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