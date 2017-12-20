Украина снова не знает, что делать с Донбассом?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Несмотря на постоянные разговоры о "возвращении территорий", несмотря на разработку законопроекта о реинтеграции Донбасса (голосование по которому, впрочем, отложено", украинская власть не имеет представления о том, как Донбасс вернуть и что с ним делать, если такое случится.

Воевать, мириться, забыть?

Но как, собственно, возвращать? Военным путем, восклицают горячие головы в Киеве. Но восклицания эти слышны, как правило, на значительном удалении от линии разграничения. Мало кто из радикально настроенных политиков и общественников-радикалов рвется на передовую из безопасных киевских телестудий. Все "уже побывали".

Более умеренные предлагают (искренне или по требованию западных партнеров) выполнять Минские соглашения. Но соглашения при этом не выполняются, каждый новый день приносит сводки об обстрелах, разрушениях, жертвах и пострадавших с обеих сторон…

Отметим, среди украинских политиков распространена точка зрения, что западные санкции против России сами все сделают: Россия-де развалится, тогда Украина получит и Донбасс, и Крым.

Есть и такие, кто предлагает забыть про Донбасс, отделить его. Что ж, после всего произошедшего за последние четыре года эта идея не встретит большого сопротивления в республиках Донбасса. По словам донецкого журналиста и социолога Дениса Селезнева, после всей пролитой крови большинство жителей непризнанной ДНР более "не видят себя в Украине".

"Они не предатели…"

А что думают украинцы на подконтрольной Киеву территории? Как сообщила на заседании круглого стола в Киеве директор Фонда "Демократичні ініціативи" Ирина Бекешкина, результаты проведенных исследований позволяют говорить "о нескольких реалиях".

"Реалия первая: большинство населения Украины, причем во всех регионах, не считает, что Донбасс нужно отделить и далее относиться как к Абхазии, Приднестровью или чему-то подобному. Что бы не говорили наши политики, это не является приемлемым для граждан Украины", — заявила Бекешкина.

Вторая реалия, по ее словам, заключается в том, что большинство населения Украины не считает людей, остающихся на неподконтрольных территориях "какими-нибудь предателями или какими-нибудь еще, что можно ими пренебречь — это не так".

"Абсолютное большинство считает, что они (жители ЛДНР — Ред.) жертвы, что они заложники тех обстоятельств, которые сложились", — сообщила социолог.

Наверное, киевской власти полезно было бы знать, что на самом деле думают люди в республиках Донбасса о тех, кто "взрывает кондиционеры" и призывает к "хорватскому сценарию"… Но Бекешкина подчеркнула: опросы проводились "на территориях, которые контролирует Украина", так как на неподконтрольных Киеву территориях проводить социсследования "объективно невозможно".

"Кто контролирует телевизор, тот контролирует реальность"

С этим не согласился советник Мининформполитики Украины, руководитель аналитического центра "Фабрика думки "Донбас" Дмитрий Ткаченко. По его словам, социсследования на неподконтрольных территориях проводились, в частности, в 2016 году. И вот несколько цифр: 28% респондентов "испытывают страх перед реинтеграцией"… Что уже говорит об "эффективности" проводимой Киевом политики.

И еще одна цифра: 18% опрошенных ответили, что они являются гражданами ДНР — а "это уже другая идентичность".

По мнению Ткаченко, дело в информационной политике, в которой Киев проигрывает.

"Тот, кто контролирует телевизор, тот контролирует саму реальность. И, к сожалению, телевизор на тех территориях практически полностью контролируется коллаборационистским режимом, по сути, Кремлем", — заявил советник "министерства правды".

"Глушилки" Турчинова плохо работают

Ткаченко также подчеркнул, что в связи с этим возникает вопрос: "что делать с Донецкой телебашней, которая вещает в аналоге до Покровска и Константиновки", а в другом режиме достает до Днепропетровской и Запорожской областей.

По его словам, не существует другого способа решить проблему, как физически вывести телебашню из строя.

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"Это позиция не министерства, это позиция нашего аналитического центра. К сожалению, то, что говорил (секретарь СНБО — Ред.) Турчинов, эти машины, которые будут забивать сигнал на освобожденных территориях — это не является системой, которая действительно сможет решить этот вопрос", — заявил Ткаченко.

Ранее секретарь СНБОУ Александр Турчинов пообещал расставить у линии соприкосновения "глушилки", которые будут блокировать "пророссийские теле-, и радиосигналы" из республик Донбасса.

По всей видимости, пока "система информационного противодействия" со своей задачей не справляется, поэтому в Киеве ищут более радикальные способы.

Ткаченко выразил обеспокоенность по поводу перспективы: "годы пройдут, а эта телебашня (в Донецке) будет действовать". Он не уточнил, каким именно образом предполагается вывести из строя телебашню в Донецке. Возможно, речь идет об очередном "взрыве кондиционера"? Можно вообразить себе, насколько это усилит желание жителей республик вернуться в объятия столь "демократичного" киевского режима…

"Политика дезинтеграции"

Телевизор важен, однако теперь он уступает место интернету, но и в этой области Киев проигрывает в информационной политике, точнее — не имеет ее, считает главный редактор интернет-портала "Остров" Сергей Гармаш.

По его словам, для жителей неподконтрольных территория "интернет остается единственным альтернативным источником информации", однако в отдельных случаях "украинский сегмент" сети там успешно блокируют.

"Они, в отличие от нас, имеют информационную политику, она четко обозначена и — работает. Мы, к сожалению, не можем похвастаться", —сказал Гармаш (забыв, вероятно, о "черных списках", о запрете сотен российских фильмов, сериалов, книг — это ли не политика?).

Нет и никакой политики реинтеграции, как она сформулирована, где?— отметил главред. По его словам, единственным действующим документом в этой сфере пока являются Минские соглашения.

"Минские договоренности предусматривают особый статус для этого региона, особые отношения с Россией у этого региона… амнистию", — сказал журналист, отметив, что, в то же время, только 14% жителей подконтрольных территорий Донбасса поддерживают предоставление особого статуса, и только 7% поддерживают амнистию всем участникам боевых действий.

"Соответственно, мы имеем большую разницу в ожиданиях населения от политики реинтеграции… и той реальной политики, которую сегодня наше руководство проводит в соответствии с Минскими соглашениями", — отметил Гармаш.

Он добавил, что на деле "есть политика по дезинтеграции, по отделению этой территории", приведя в качестве подтверждения факт отказа от выплаты пенсий…

"Когда закончится этот ужас?"

Пока в Киеве рассуждают о том, какие изменения необходимо внести в политику интеграции Донбасса, в самом Донбассе рвутся снаряды.

По последним данным пресс-центра АТО, ситуация в зоне проведения спецоперации осложнилась, в результате обстрелов на луганском направлении в населенном пункте Новолуганское есть пострадавшие среди мирного население, также сообщается о разрушении нескольких жилых домов.

В свою очередь, об обострении говорят и ополченцы. "Число обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки в сравнении с предыдущими увеличилось почти вдвое, зафиксировано 33 нарушения режима тишины", — передают местные СМИ со ссылкой на информацию оперативного командования непризнанной ДНР.

По данным агентства, ранее "в результате обстрелов со стороны ВСУ Горловки и ее северной окраины была ранена женщина, повреждены как минимум девять домостроений и здание поликлиники".

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Что могут чувствовать люди, живущие в таких условиях? Наверное, нам — в своих мирных квартирах и офисах — просто невозможно себе это представить. Об этом они сами пишут в соцсетях, спрашивая (у Бога, наверное): "когда закончится этот ужас?". А ужас длится уже почти четыре года, и никто точно не скажет сейчас, сколько людей погибло, сколько судеб разбито.

Украинцы — и те, кто живет далеко от линии разграничения — давно устали от войны. Политикам, обещавшим украинцам мир, надо бы помнить об этом.