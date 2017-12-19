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    Волкер высказался об отзыве российских офицеров из СЦКК в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (331)

    (обновлено: )1058112
    По словам Волкера, он намерен встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в январе 2018 года: "Думаю, мы должны держать открытыми каналы связи".
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что сожалеет об отзыве российских офицеров из совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе.

    Уэ́сли Кэнн Кларк (англ. Wesley Kanne Clark)— генерал армии США в отставке.
    ru.wikipedia.org
    Генерал Кларк: к вопросу о миротворцах на Донбассе

    "Обидно, что Россия вывела (своих представителей) из этого координационного органа. Необходимо пытаться снизить насилие, нарушения перемирия недопустимы", — сказал Волкер журналистам в Вашингтоне.

    Он обвинил Россию в том, что в Донбассе находятся ее вооруженные силы и подконтрольные Москве местные вооруженные формирования, а заявления РФ о необходимости переговоров Киева с представителями Донецка и Луганска назвал "не очень реалистичным путем" для урегулирования конфликта.

    Также Волкер сообщил, что намерен встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в январе 2018 года.

    "Думаю, мы должны держать открытыми каналы связи (с РФ – ред.). Я попросил о встрече со своим российским партнером. Ожидаю, что мы сможем встретиться в январе", — заявил Волкер журналистам.

    По его словам, место и точная дата встречи пока не согласованы.

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    Ранее в середине ноября Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Это была их третья встреча.

    Как сообщалось ранее, все российские и украинские офицеры из совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня во вторник благополучно пересекли линию соприкосновения в Донбассе.

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