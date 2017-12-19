Волкер высказался об отзыве российских офицеров из СЦКК в Донбассе

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что сожалеет об отзыве российских офицеров из совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе.

"Обидно, что Россия вывела (своих представителей) из этого координационного органа. Необходимо пытаться снизить насилие, нарушения перемирия недопустимы", — сказал Волкер журналистам в Вашингтоне.

Он обвинил Россию в том, что в Донбассе находятся ее вооруженные силы и подконтрольные Москве местные вооруженные формирования, а заявления РФ о необходимости переговоров Киева с представителями Донецка и Луганска назвал "не очень реалистичным путем" для урегулирования конфликта.

Также Волкер сообщил, что намерен встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в январе 2018 года.

"Думаю, мы должны держать открытыми каналы связи (с РФ – ред.). Я попросил о встрече со своим российским партнером. Ожидаю, что мы сможем встретиться в январе", — заявил Волкер журналистам.

По его словам, место и точная дата встречи пока не согласованы.

Читайте также: Мир для Донбасса снова никому не нужен, снова переносится

Ранее в середине ноября Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Это была их третья встреча.

Как сообщалось ранее, все российские и украинские офицеры из совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня во вторник благополучно пересекли линию соприкосновения в Донбассе.