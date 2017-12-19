Волкер высказался об отзыве российских офицеров из СЦКК в Донбассе

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что сожалеет об отзыве российских офицеров из совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе.
"Обидно, что Россия вывела (своих представителей) из этого координационного органа. Необходимо пытаться снизить насилие, нарушения перемирия недопустимы", — сказал Волкер журналистам в Вашингтоне.
Он обвинил Россию в том, что в Донбассе находятся ее вооруженные силы и подконтрольные Москве местные вооруженные формирования, а заявления РФ о необходимости переговоров Киева с представителями Донецка и Луганска назвал "не очень реалистичным путем" для урегулирования конфликта.
Также Волкер сообщил, что намерен встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в январе 2018 года.
"Думаю, мы должны держать открытыми каналы связи (с РФ – ред.). Я попросил о встрече со своим российским партнером. Ожидаю, что мы сможем встретиться в январе", — заявил Волкер журналистам.
По его словам, место и точная дата встречи пока не согласованы.
Читайте также: Мир для Донбасса снова никому не нужен, снова переносится
Ранее в середине ноября Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Это была их третья встреча.
Как сообщалось ранее, все российские и украинские офицеры из совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня во вторник благополучно пересекли линию соприкосновения в Донбассе.