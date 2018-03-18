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    Deutsche Welle: Отставка Тиллерсона для ЕС и Украины

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    Отправленный в отставку глава Госдепа США должен был доносить до своих партнеров в ЕС и НАТО переменчивую политику президента Трампа, пишут мировые СМИ. Однако добиться успеха на этом поприще он не смог.
    Рекс Тиллерсон
    REUTERS Jonathan Ernst

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Теперь уже бывший глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон своим звучным голосом, типичной для жителя Техаса манерой говорить нараспев и сдержанным поведением вносил немного спокойствия в буйную атмосферу, создаваемую президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Однако экс-госсекретарь не смог серьезно повлиять на внешнеполитический курс США", — пишут в статье для Deutsche Welle Бернд Ригерт и Сергей Гуща.    

    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP
    Вместе с Тиллерсоном Трампа покинула политическая адекватность

    "У экспертов Еврокомиссии сложилось впечатление, что директивы внешней политики определял Трамп и его окружение в Белом доме, а Тиллерсон всего лишь должен был придавать им солидный вид. И все же до конца своего пребывания в должности Тиллерсону удалось предотвратить, например, разрыв договора с Ираном по его атомной программе", — напоминают авторы публикации.

    Ошибки и промахи

    "В последнее время казалось, что Госдепартамент и Белый дом не связаны друг с другом. Трамп объявил о саммите с лидером КНДР, а Тиллерсон не мог подтвердить эту информацию. Тиллерсон был вынужден преподносить в Европе планы Трампа о переносе посольства США в Иерусалим и только усилил разногласия среди союзников. Не смог он улучшить и отношения с Россией, хотя Тиллерсона относили к числу людей, "понимающих Путина". Говоря о достижении мира в Украине, он не мог назвать основных положений минских договоренностей. Во время саммита "большой двадцатки" в Гамбурге и саммита НАТО в Брюсселе глава Госдепа многократно пытался сгладить жесткие заявления Трампа, однако, по сути, не смог ничего изменить", — отмечают журналисты.

    Выступая перед сотрудниками американского посольства в Брюсселе, Тиллерсон признал, что за первый год правления Трампа США не удалось достичь "существенных прорывов" во внешней политике, однако заявил, что страна лучше подготовлена к реализации лозунга Трампа "America first", чем при президенте Обаме.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Тиллерсон, не задумываясь, повторял на каждой встрече стран НАТО наивное заявление Трампа о якобы несправедливом распределении нагрузки в альянсе, от которой страдают США. Обязательство тратить на оборону не менее двух процентов ВВП уже давно признали все члены альянса. А утверждения о том, что страны-члены НАТО задолжали США за прошлые годы, являются просто ложными", — пишет Бернд Ригерт и Сергей Гуща. 

    В Европе часто казалось, что Тиллерсон повторял внешнеполитические тезисы, в которые сам не верил. "Он успешно управлял концерном Exxon, компанией с миллиардным оборотом. Он не глуп, может, ему просто не хватает политической сноровки", — предполагали дипломаты в Брюсселе летом 2017 года.

    Отставка не стала неожиданностью

    "Увольнение Тиллерсона президентом Трампом не стало неожиданностью для многих наблюдателей в Брюсселе. Самое позднее после того, как он назвал Трампа идиотом ("moron"), стало понятно, что Тиллерсон устал. После этого американские СМИ писали, что Трамп не хочет отправлять его в отставку моментально, а примерно через год, поскольку так это выглядит благопристойно. По всей видимости, этот "год" уже прошел", — полагают авторы статьи.

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    "В штабе Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини не знают, как будут строиться взаимоотношения с новым главой Госдепа Майком Помпео. Официальных заявлений на этот счет нет. В НАТО заявили, что не комментируют персональные решения, принимаемые в странах-членах альянса", — говорится в публикации.

    "Однако и в его штаб-квартире задаются вопросом о том, что теперь может измениться. Тиллерсон, по крайней мере, подтверждал приверженность США трансатлантическому единству и пятой статье Устава НАТО, которая расценивает нападение на одно из государств-членов альянса как агрессию против всех стран блока. Это сделал в конечном итоге и Трамп, хотя на саммите НАТО в Брюсселе в мае 2017 года он отказался признать приверженность США 5-й статье", — напомнили Бернд Ригерт и Сергей Гуща.

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    "Не исключено, что последней каплей для Тиллерсона стала торговая война, которую затеял Трамп введением пошлин на импорт стали и алюминия в США, и угрожая ввести пошлины на европейские автомобили. На закрытых встречах с конгрессменами бывший предприниматель Тиллерсон однозначно высказывался против введения пошлин на сталь и алюминий. Трамп мог воспринять это как нелояльность", — пишут журналисты.

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