Deutsche Welle: Отставка Тиллерсона для ЕС и Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Теперь уже бывший глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон своим звучным голосом, типичной для жителя Техаса манерой говорить нараспев и сдержанным поведением вносил немного спокойствия в буйную атмосферу, создаваемую президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Однако экс-госсекретарь не смог серьезно повлиять на внешнеполитический курс США", — пишут в статье для Deutsche Welle Бернд Ригерт и Сергей Гуща.

"У экспертов Еврокомиссии сложилось впечатление, что директивы внешней политики определял Трамп и его окружение в Белом доме, а Тиллерсон всего лишь должен был придавать им солидный вид. И все же до конца своего пребывания в должности Тиллерсону удалось предотвратить, например, разрыв договора с Ираном по его атомной программе", — напоминают авторы публикации.

Ошибки и промахи

"В последнее время казалось, что Госдепартамент и Белый дом не связаны друг с другом. Трамп объявил о саммите с лидером КНДР, а Тиллерсон не мог подтвердить эту информацию. Тиллерсон был вынужден преподносить в Европе планы Трампа о переносе посольства США в Иерусалим и только усилил разногласия среди союзников. Не смог он улучшить и отношения с Россией, хотя Тиллерсона относили к числу людей, "понимающих Путина". Говоря о достижении мира в Украине, он не мог назвать основных положений минских договоренностей. Во время саммита "большой двадцатки" в Гамбурге и саммита НАТО в Брюсселе глава Госдепа многократно пытался сгладить жесткие заявления Трампа, однако, по сути, не смог ничего изменить", — отмечают журналисты.

Выступая перед сотрудниками американского посольства в Брюсселе, Тиллерсон признал, что за первый год правления Трампа США не удалось достичь "существенных прорывов" во внешней политике, однако заявил, что страна лучше подготовлена к реализации лозунга Трампа "America first", чем при президенте Обаме.

"Тиллерсон, не задумываясь, повторял на каждой встрече стран НАТО наивное заявление Трампа о якобы несправедливом распределении нагрузки в альянсе, от которой страдают США. Обязательство тратить на оборону не менее двух процентов ВВП уже давно признали все члены альянса. А утверждения о том, что страны-члены НАТО задолжали США за прошлые годы, являются просто ложными", — пишет Бернд Ригерт и Сергей Гуща.

В Европе часто казалось, что Тиллерсон повторял внешнеполитические тезисы, в которые сам не верил. "Он успешно управлял концерном Exxon, компанией с миллиардным оборотом. Он не глуп, может, ему просто не хватает политической сноровки", — предполагали дипломаты в Брюсселе летом 2017 года.

Отставка не стала неожиданностью

"Увольнение Тиллерсона президентом Трампом не стало неожиданностью для многих наблюдателей в Брюсселе. Самое позднее после того, как он назвал Трампа идиотом ("moron"), стало понятно, что Тиллерсон устал. После этого американские СМИ писали, что Трамп не хочет отправлять его в отставку моментально, а примерно через год, поскольку так это выглядит благопристойно. По всей видимости, этот "год" уже прошел", — полагают авторы статьи.

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"В штабе Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини не знают, как будут строиться взаимоотношения с новым главой Госдепа Майком Помпео. Официальных заявлений на этот счет нет. В НАТО заявили, что не комментируют персональные решения, принимаемые в странах-членах альянса", — говорится в публикации.

"Однако и в его штаб-квартире задаются вопросом о том, что теперь может измениться. Тиллерсон, по крайней мере, подтверждал приверженность США трансатлантическому единству и пятой статье Устава НАТО, которая расценивает нападение на одно из государств-членов альянса как агрессию против всех стран блока. Это сделал в конечном итоге и Трамп, хотя на саммите НАТО в Брюсселе в мае 2017 года он отказался признать приверженность США 5-й статье", — напомнили Бернд Ригерт и Сергей Гуща.

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"Не исключено, что последней каплей для Тиллерсона стала торговая война, которую затеял Трамп введением пошлин на импорт стали и алюминия в США, и угрожая ввести пошлины на европейские автомобили. На закрытых встречах с конгрессменами бывший предприниматель Тиллерсон однозначно высказывался против введения пошлин на сталь и алюминий. Трамп мог воспринять это как нелояльность", — пишут журналисты.