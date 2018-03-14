Корнейчук: у Трампа было четыре повода уволить Тиллерсона

NICHOLAS KAMM / AFP

РИА Новости Украина

Утром 13 марта Дональд Трамп объявил об увольнении с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона - его кресло займет Майк Помпео, ранее бывший главой Центрального разведуправления (ЦРУ).

Трамп объяснил отставку Тиллерсона расхождением позиций и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook отвечает, с чем связано увольнение Рекса Тиллерсона.

"Во-первых, по мнению Трампа, Тиллерсон выполнил свою миссию по "Большой сделке". Напомню, именно Тиллерсон с весны 2017-го года с "нуля" выстроил систему взаимовыгодных договоренностей Вашингтона и Москвы по Сирии, Украине, КНДР и Ирану, получивших название "Большая сделка", — пишет эксперт.

Мы увидели, продолжает он, что эта конструкция успешно работает: теперь пришло время "пожинать лавры" "Большой сделки" — от прекращения войны на Донбассе после ввода миротворцев до переговоров с КНДР — "и Трамп не собирается делиться славой с Тиллерсоном".

"Во-вторых, Тиллерсон был слишком самостоятельной фигурой в окружении Трампа, позволяя иметь свое собственное мнение по всем вопросам. А Трамп таких людей не любит. Что уже было понятно после увольнения с должности первого помощника Бэннона. Личностный конфликт Трампа и Тиллерсона зрел давно, периодически попадая в СМИ. Но Тиллерсона терпели, пока не появились подвижки по КНДР и миротворцам", — отмечает Корнейчук.

Также Помпео является более удобным исполнителем для Трампа, уверен аналитик, "не говоря уже о конфликте Тиллерсона с зятем Трампа Кушнеров, монополизировавшего влияние на президента".

Скриншот с Facebook

"В-третьих, Тиллерсон хоть и смог договориться с Россией по всем вопросам "Большой сделки", но в глазах американцев являлся "токсичным" пророссийским политиком из-за своей многолетней работы там в качестве представителя (а потом — руководителя) Exxon. А ведь Трамп тщательно скрывает "Большую сделку", прикрывая ее мифической "холодной войной". Понятно, что имея Тиллерсона главой Госдепа — это сложно сделать", — сообщил эксперт.

В-четвертых, новый глава Госдепа Помпео является представителем "чайного движения" в Республиканской партии, а их поддержака в Конгрессе нужна Трампу, подчеркивает Корнейчук.

"Что же ждет дальше "Большую сделку"? В оптимистическом варианте — все пойдет по накатанному Тиллерсоном сценарию. Но есть и пессимистический сценарий. "Большая сделка" — это не статическая, а динамическая система. Требующая принятия ежедневных решений. Поскольку вопрос Украины завязан на вопросе Корее и так далее. То есть — "Большая сделка" только на середине пути, а не завершена, чтобы все участники повесили себе медальки", — считает политаналитик.

Сейчас остается много вопросов, добавляет Корнейчук. Сможет ли Трамп лично заниматься "Большой сделкой", а Помпео удерживать его в русле договоренностей с Москвой? Хватит ли дипломатического опыта и авторитета у Помпео? Хватит ли у Помпео способности держать в руках все процессы "Большой сделки"? Готова ли Москва работать с новым главой Госдепа?

"К сожалению, вопросов больше, чем ответов. Но мы их получим в ближайшее время…" — подытожил эксперт.

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