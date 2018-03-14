Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший салат – СМИ

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина.

В Китае президент США Дональд Трамп приказал занимавшему в то время пост госсекретаря Рексу Тиллерсону съесть завядший салат "Цезарь", чтобы не обидеть участников встречи.

Как сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, инцидент произошел на приеме в китайском парламенте во время тура Трампа и на тот момент действующего госсекретаря Тиллерсона по Азии. Согласно источникам издания, Трамп стал беспокоиться, что несъеденный салат нанесет обиду принимающим американскую делегацию китайцам, и призвал госсекретаря побыстрее приступить к еде.

"Рекс, ешь салат", — цитирует издание слова американского президента. Как отмечает газета, инцидент демонстрирует "неловкие отношения", которые время от времени возникали между политиками.

Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.