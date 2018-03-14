наверх
14.03.201812:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший салат – СМИ

    (обновлено: )18601
    Инцидент произошел на приеме в китайском парламенте во время тура Трампа и на тот момент действующего госсекретаря Тиллерсона по Азии.
    Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. 

    Рекс Тиллерсон и Майк Помпео
    REUTERS/Jonathan Ernst (L) Aaron P. Bernstein (R)
    Госсекретарь пожестче. Трамп меняет Тиллерсона на Помпео
    В Китае президент США Дональд Трамп приказал занимавшему в то время пост госсекретаря Рексу Тиллерсону съесть завядший салат "Цезарь", чтобы не обидеть участников встречи.

    Как сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, инцидент произошел на приеме в китайском парламенте во время тура Трампа и на тот момент действующего госсекретаря Тиллерсона по Азии. Согласно источникам издания, Трамп стал беспокоиться, что несъеденный салат нанесет обиду принимающим американскую делегацию китайцам, и призвал госсекретаря побыстрее приступить к еде.

    "Рекс, ешь салат", — цитирует издание слова американского президента. Как отмечает газета, инцидент демонстрирует "неловкие отношения", которые время от времени возникали между политиками.

    Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом