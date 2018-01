События в мире: Grammy, смерть отца IKEА, Украина и Холокост

РИА Новости Украина

Самая громкая музыкальная ночь Нью-Йорка

Юбилейная, 60-я церемония вручения музыкальной премии Американской академии звукозаписи "Грэмми" привлекла внимание мировых печатных изданий. Как пишет Independent, "самая главная ночь музыки" впервые за 15 лет проходит в Нью-Йорке". "Шестидесятая ежегодная премия "Грэмми" вернулась в Нью-Йорк и привлекла как новых звезд, так и старых любимчиков", — отмечает Guardian. В числе звезд, выступивших на церемонии, оказались Бруно Марс, U2, Элтон Джон, Pink и Майли Сайрус. Газета обращает внимание на то, что рэпер Jay-Z оказался в этом году лидером по числу номинаций: раскритикованный американским президентом Дональдом Трампом исполнитель был представлен в восьми номинациях.

Вместе с тем, как отмечает USA Today, статуэтки за лучшую рэп-композицию и рэп-выступление ушли Кендрику Ламару. Бруно Марс завоевал "Грэмми" в категории "Лучшая песня года" с композицией That's What I Like. Лучшим вокальным поп-альбомом стала пластинка британца Эда Ширана Divide. Победителем в номинации "лучший R&B альбом" стал Бруно Марс с пластинкой 24K Magic. В "рок-сфере" статуэтки получили The War on Drugs за альбом A Deeper Understanding, а также Foo Fighters за композицию "Run". Лучшим саундтреком признали музыкальный ряд фильма "Ла-Ла Ленд". Российский пианист Даниил Трифонов завоевал награду в категории "лучшее инструментальное соло". Independent также не упускает из внимания, что актриса и звезда саги "Звездные Войны" Кэрри Фишер посмертно получила статуэтку "Грэмми" за "лучший начитанный альбом". Как пишет газета, перед смертью Фишер успела записать аудиоверсию своих мемуаров.

Премию в категории "лучший новый артист" получила канадская исполнительница Алессия Кара. Всего в ночь на понедельник вручили 83 награды. Наконец, Hollywood Reporter подчеркивает, что многие звезды прошли по красной ковровой дорожке с белыми розами "в знак поддержки движений Time's Up и MeToo". В числе музыкантов, присоединившихся к "акции солидарности", были Келли Кларксон, Леди Гага, Сэм Смит, Ник Джонас и Майли Сайрус.

REUTERS Lucas Jackson 60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии "Грэмми"

Швеция лишилась своего "Генри Форда"

Кончина основателя IKEA Ингвара Кампрада, "шведского Генри Форда", занимает первые страницы западных СМИ. Французская газета Monde отмечает, что смерть "уникального предпринимателя" "погрузила Швецию в траур". По мнению Washington Post, Кампрад перевернул мировое представление о покупке мебели, ее сборке и внешнем виде.

"Своими четкими линиями и практичными деталями интерьера IKEA преобразила миллионы студенческих квартир и привнесла скандинавскую эстетику в повседневную жизнь", — пишет издание.

"Он (Кампрад) нанес Швецию на карту мира", — добавляет Monde. "Продававший в детстве спички, он стал одним из самых богатых людей мира", — отмечает итальянская газета Stampa, обращая внимание на то, что каталог мебели IKEA "стал самым читаемым материалом после Библии".

Фото Российская газета Основатель IKEA Ингвар Кампрад

Издание Corriere della Sera вместо некролога публикует одно из немногих интервью Кампрада, которое он дал газете в 2008 году. Тогда "мистер IKEA" рассказал миру о своей "жизни скупца", а также признался, что имеет "те же привычки, что и клиенты": обставляет квартиру мебелью из IKEA, которую собирает сам, а за продуктами ходит на рынок.

"Прощай, Ингвар Кампрад, отец IKEA, сумевший при помощи недорогой мебели построить целую империю", — заключает Repubblica.

Встреча Нетаньяху и Путина

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву и повестка дня переговоров с президентом России Владимиром Путиным занимают первые полосы израильских газет. Как пишет "Гаарец", визит Нетаньяху будет очень коротким и "продлится всего пять часов". Израильского лидера будут сопровождать министр Зеев Элькин, советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, а также глава Управления разведки Генштаба Херци Ха-Леви, который "присоединился к делегации в последний момент, заменив главу Моссад Йоси Коэна".

По мнению издания "Маарив", визит проходит "на фоне напряженности в Сирии", и два лидера собираются "обсудить координацию действий двух государств" в этой стране. Газета "Гаарец" добавляет, что центральными темами переговоров станут "иранская военная активность в Сирии", а также "ультиматум Европе президента США Трампа", который потребовал внести поправки в ядерную сделку с Ираном. По данным газеты, Нетаньяху "будет настаивать на сохранении за Израилем права на превентивные меры против нелегального трафика высокоточного оружия группировке "Хезболлах" в Ливане через сирийскую территорию".

Израильская делегация также "попытается понять, как российская сторона видит свою будущую активность в регионе и насколько сильно будет препятствовать американским усилиям по пересмотру ядерной сделки". Как отмечает Times of Israel, в программу визита Нетаньяху также включено посещение выставки о Холокосте.

Выдать военную тайну, выйдя на пробежку

Американская газета Washington Post, а также британское издание Guardian всерьез обеспокоены тем, что компания Stava опубликовала интерактивную карту, которая показывает активность пользователей браслетов и других фитнес-устройств по всему миру. По мнению Washington Post, карта не только помогает установить локацию и передвижения клиентов фитнес-сервисов, но и "раскрывает секретную информацию о месте и занятиях солдат на военных базах США". Данные карты не обновляются и предоставляют информацию только за период с 2015 по 2017 год.

В пустынных регионах и конфликтных зонах, таких как Ирак и Сирия, на карте прослеживаются отдельные очаги активности. Газета отмечает, что при увеличении карты можно рассмотреть известные американские базы, а также "другие, неизвестные и потенциально чувствительные локации предположительно из-за того, что американские солдаты и личный состав используют фитнес-браслеты при передвижении".

"На территории Сирии на карте подсвечены известные базы коалиции. Есть несколько знаков на известных российских позициях, иранские базы никак не отличить", — цитирует Guardian аналитика Тобиаса Шнайдера. Американские военные не ответили на вопрос о том, как регулируется использование фитнес-браслетов и прочих устройств. Однако, по данным Washington Post, ранее Пентагон поощрял использование военными фитнес-браслетов Fitbit, а в 2013 году даже распространил 2,5 тысячи браслетов в рамках пилотной программы по борьбе с ожирением.

Вся правда о войне Трампа со СМИ

Выходящая в продажу книга ведущего телеканала Fox News Говарда Курца о взаимоотношениях президента США Дональда Трампа и СМИ привлекла внимание ряда западных изданий. Книга под названием "Безумие СМИ: Дональд Трамп, пресса и война за правду" (Media Madness: Donald Trump, the Press, and the War over the Truth) появится в книжных магазинах США в понедельник, 29 января.

Как пишет британская Telegraph, новая книга "рассказывает, как Дональд Трамп использует Twitter, чтобы выбросить негативные истории из новостной повестки дня". Издание, в распоряжение которой попала копия книги, добавляет, что Курц "рисует приятный образ Трампа и критикует СМИ за враждебную реакцию на его президентство". Книга рассказывает о резонансных твитах Трампа, а также раскрывает "газетные" привычки президента: оказывается, американский лидер утром читает четыре газеты — New York Times, New York Post, Wall Street Journal и Washington Post, а также использует технологию TiVo, чтобы пересмотреть кабельные выпуски новостей, которые он пропустил. В свою очередь, по мнению обозревателя Washington Post, Курц преувеличивает, заявляя, что между Трампом и СМИ идет война.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент США Дональд Трамп. Архивное фото

"Вообще-то это не война, а порой нечто более неприятное – взаимозависимость. На самом деле происходящее между Трампом и прессой можно объяснить тем, что президенту, как и другим политикам до него, нужен убедительный враг для того, чтобы его сторонники всегда оставались активными", — отмечает обозреватель.

Украина и мемориал Холокоста в Бабьем Яру

Бабий Яр, представляющий собой лабиринт из оврагов на окраине Киева, где 29-30 сентября 1941 года немецкие расстрельные команды уничтожили 33 771 еврея, является самым мощным символом Холокоста на оккупированных нацистами советских территориях. Но спустя 75 с лишним лет после уничтожения полутора миллионов украинских евреев (это четверть всех жертв Холокоста и половина всех евреев, убитых на территории СССР) Бабий Яр остается сиротой среди других мест памяти о Холокосте, пишет Изабелла Табаровски для Tablet Magazine.

Сегодня там уже стоят памятники, в отличие от 1961 года, когда Евгений Евтушенко написал свое одноименное стихотворение, привлекшее внимание всего мира к этой трагедии. Их не менее десятка, и посвящены они самым разным группам людей.

"Там есть памятники евреям, украинским националистам, детям, цыганам. Но все это не отражает в полной мере трагичность произошедших там событий. Не отражает оно и значимость более важных событий, частью которых стали расстрелы в Бабьем Яру. Независимая Украина как минимум дважды предпринимала попытки построить там мемориал, но они не увенчались успехом", — отмечает издание.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" является очередной такой попыткой. Он может стать знаковым событием в воспоминаниях о Холокосте. На всем постсоветском пространстве нет ни единого музея, посвященного уникальной истории Холокоста на советских территориях. Этот центр, который планируют открыть в 2021 году, обещает стать целым комплексом, где будет ультрасовременный музей с постоянной экспозицией, пространство под открытым небом для размышлений и воспоминаний, образовательная программа, передвижная выставка, архив и исследовательский центр. Однако кое-кто на Украине сомневается в необходимости строительства мемориала Холокоста в Бабьем Яру. Ведутся острые политические споры, и некоторые их участники выдвигают аргументы, нацеленные на то, чтобы этого не произошло.

Современная жизнь в Крыму

National Public Radio пообщалось со своим московским корреспондентом Лусианом Кимом, который посещал Крым перед его присоединением к РФ и на этой неделе. Беседа была посвящена тем изменениям, которые произошли в Крыму с тех пор, как полуостровов присоединился к РФ.

"Главной жалобой, которую я слышал практически от всех крымчан, с которыми мне удалось поговорить, было отсутствие работы и рост цен почти в два раза — это связано с тем, что теперь у полуострова нет сухопутного сообщения с Украиной. Один водитель даже сказал мне, что размер взяток тоже вырос в два раза", — рассказал журналист.

Он отметил, что до сих пор большинство крымчан поддерживают присоединение Крыма к России.

"По словам людей, в составе Украины им жилось бы гораздо хуже, потому что там система работает крайне плохо. Или же они смотрят на восток Украины, где сейчас идет война. Они говорят, что, по крайней мере, они живут в мире", — сообщил Ким.