Международный день памяти жертв Холокоста. Справка

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в субботу.

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Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Украина, США, Россия, а их соавторами – еще более 90 государств.

Холокост (Holocaust) – от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах.

Впервые термин был использован будущим лауреатом Нобелевской премии мира писателем Эли Визелем как символ газовых камер и крематориев лагерей уничтожения. После всемирной премьеры в 1978 году одноименного американского многосерийного телевизионного фильма термин "Холокост" активно применяется для названия музеев, мемориалов и образовательных центров. В Израиле и некоторых других странах используется также термин Шоа (Shoah), обозначающий "Катастрофа европейского еврейства".

Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. Согласно последним оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, из них 85% евреев (1,275 миллиона).

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Освенцим, известный также под немецким названием Аушвиц, задумывался как лагерь для политзаключенных-поляков. Первый период функционирования (до середины 1942 года) историки называют "польским", поскольку на этот момент большинство заключенных были жителями Польши. Второй этап в истории лагеря называют "еврейским". Роль Аушвица как центра уничтожения евреев неизмеримо возросла после совещания, состоявшегося 20 января 1942 года в пригороде Берлина на озере Ванзее. Оно было посвящено уничтожению целого народа – "окончательному решению еврейского вопроса". Впоследствии его назовут "Ванзейской конференцией". Ее протокол фигурировал на Нюрнбергском процессе как одно из важнейших доказательств в разделе "Преследование евреев".

В резолюции от 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем.

"Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки", – говорится в резолюции ГА ООН.

В память о шести миллионах евреев — жертв нацизма воздвигнуты мемориалы и музеи во многих странах мира. Среди них Музей Яд Вашем в Иерусалиме, Центр документации и мемориал в Париже (Франция), Дом-музей Анны Франк в Амстердаме (Нидерланды), Мемориальный Музей Холокоста в Вашингтоне (США), Музей памяти 1,5 миллиона еврейских детей в Хиросиме (Япония), Музей еврейского наследия и Холокоста в Москве.

Для обеспечения исторической истины о событиях Второй мировой войны, решающей роли стран антигитлеровской коалиции в победе над фашизмом, а также сохранения памяти об ужасах Холокоста, с 2005 года проводится серия мероприятий высокого уровня под названием Всемирный форум памяти Холокоста (Международный форум "Жизнь народу моему!").

Первый Всемирный форум памяти Холокоста прошел 27 января 2005 года в Кракове (Польша) и был посвящен 60-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

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Второй Всемирный форум состоялся 27 сентября 2006 года в Киеве в память о 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В работе этого форума приняло участие более 40 официальных делегаций.

Третий международный форум "Жизнь народу моему!", приуроченный к 65-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, состоялся в Кракове 27 января 2010 года.

Четвертый международный форум "Жизнь народу моему!" прошел 26-27 января 2015 года в Праге и Терезине (Чехия) в ознаменование 70-й годовщины освобождения нацистских лагерей смерти. В Форуме приняли участие более 900 приглашенных, среди которых 30 официальных делегаций и представители парламентов, главы европейских государств, а также мировые знаменитости, эксперты и ученые.

Международный день памяти жертв Холокоста является не только свидетельством уважения к тем, кто выжил, и данью памяти жертвам Холокоста, он содержит призыв к действию. Он дает государствам-членам возможность участвовать в дальнейшей борьбе с антисемитизмом и расизмом и разрабатывать образовательные программы, которые позволят предотвратить повторение подобных злодеяний в будущем. Образование играет жизненно важную роль в создании потенциала противодействия таким преступлениям. В частности, оно помогает формировать "культуру предупреждения", избавиться от предрассудков, поощрять мирное сосуществование и права человека и содействовать уважению всех народов.

Тема Международного дня памяти жертв Холокоста 2018 года – "Просвещение в отношении Холокоста и сохранение памяти о нем: наша общая ответственность" (Holocaust Remembrance and Education: Our Shared Responsibility).