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    Умер основатель IKEA

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    Как сообщили в IKEA, Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд: "Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой".
    Ингвар Кампрад
    wikipedia

    КИЕВ, 28 янв – РИА Новости Украина. На 92 году жизни умер основатель IKEA Ингвар Кампрад, сообщили в IKEA.

    "Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд… Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой", — говорится в сообщении IKEA, опубликованном в Facebook.

    Кампрад родился в 1926 году и основал свой концерн в возрасте 17 лет.

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    Сообщения о его кончине преобладают в воскресенье в шведских СМИ.

    "Продукция IKEA с середины 1950-х годов находится в миллионах домов по всему миру. Успех компании привел к тому, что Ингвар Кампрад стал одним из самых богатейших людей в мире", — сообщает шведское телевидение SVT.

    Журналисты отмечают, что Кампрад был своеобразным предпринимателем. Он редко давал интервью, всегда напрямую общался с посетителями и сотрудниками его магазинов по всему миру. Он был одним из самых богатейших в мире людей и вместе с тем имел репутацию очень экономного человека.

    "Я плохо умею принимать решения, плохой организатор и у меня масса других недостатков. Я думаю, что у меня низкий IQ, но, с другой стороны, наш Господь был добрым по отношению ко мне и дал здравый смысл. Мне удалось это использовать правильно", — сказал Кампрад шведскому телевидению в одном из своих интервью в 1980 году.

    Соболезнования в связи с кончиной выразили многие лидеры политических партий Швеции.

    "Он был уникальным предпринимателем, который имел большое значение для шведской промышленности и торговли и который сделал доступной мебель в доме многих людей", — сказал глава социал-демократической партии и правительства Швеции Стефан Лёвен, комментируя кончину Кампрада. Слова Лёвена процитировала газета Aftonbladet.

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