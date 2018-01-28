КИЕВ, 28 янв – РИА Новости Украина. На 92 году жизни умер основатель IKEA Ингвар Кампрад, сообщили в IKEA.

"Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд… Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой", — говорится в сообщении IKEA, опубликованном в Facebook.

Кампрад родился в 1926 году и основал свой концерн в возрасте 17 лет.

Сообщения о его кончине преобладают в воскресенье в шведских СМИ.

"Продукция IKEA с середины 1950-х годов находится в миллионах домов по всему миру. Успех компании привел к тому, что Ингвар Кампрад стал одним из самых богатейших людей в мире", — сообщает шведское телевидение SVT.

Журналисты отмечают, что Кампрад был своеобразным предпринимателем. Он редко давал интервью, всегда напрямую общался с посетителями и сотрудниками его магазинов по всему миру. Он был одним из самых богатейших в мире людей и вместе с тем имел репутацию очень экономного человека.

"Я плохо умею принимать решения, плохой организатор и у меня масса других недостатков. Я думаю, что у меня низкий IQ, но, с другой стороны, наш Господь был добрым по отношению ко мне и дал здравый смысл. Мне удалось это использовать правильно", — сказал Кампрад шведскому телевидению в одном из своих интервью в 1980 году.

Соболезнования в связи с кончиной выразили многие лидеры политических партий Швеции.

"Он был уникальным предпринимателем, который имел большое значение для шведской промышленности и торговли и который сделал доступной мебель в доме многих людей", — сказал глава социал-демократической партии и правительства Швеции Стефан Лёвен, комментируя кончину Кампрада. Слова Лёвена процитировала газета Aftonbladet.