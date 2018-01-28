Основатель IKEA Ингвар Кампрад. Справка

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в субботу в Швеции в возрасте 91 года, об этом в воскресенье сообщили в IKEA.

Справка

Шведский бизнесмен, основатель компании IKEA по продаже товаров для дома Ингвар Кампрад (швед. Ingvar Feodor Kamprad) родился 30 марта 1926 года в провинции Смоланд на юге Швеции.

В 1943 году, в возрасте 17 лет, Кампрад на деньги от отца, полученные за хорошую учебу, основал компанию под названием IKEA.

Название IKEA образовано из инициалов его основателя (И.К.), а также первых букв названий Ельмтарюд (Е) и Агуннарюд (А) — фермы и деревни, где предприниматель вырос. Компания продавала ручки, кошельки, рамки для картин, часы, бижутерию и нейлоновые чулки, стараясь удовлетворять спрос на товары по низким ценам.

В 1948 году Кампрад добавил в ассортимент IKEA мебель, которая производилась местными предприятиями, расположенными недалеко от его дома.

В 1951 году вышел первый каталог IKEA. Через несколько лет, в 1953 году, в местечке Эльмхульт открылся первый выставочный зал по продаже мебели IKEA. Низкие цены в IKEA разозлили конкурентов, и они вынудили шведских поставщиков бойкотировать компанию. Тогда Кампрад принял решение о разработке собственного товара и заключил контракты с иностранными поставщиками. В итоге предпринимателю пришлось сделать необычный в то время для шведского бизнеса шаг: он стал приобретать часть компонентов, необходимых для сборки мебели, "по дешевке" у польских поставщиков. Так основатель IKEA заложил будущую стратегию фирмы — размещать заказы на товар в тех странах, где это стоит дешевле.

В 1956 году IKEA представила еще одно новшество: плоскую упаковку для перевозки товаров. Такая идея пришла основателю компании, когда он увидел, как один из сотрудников IKEA отвинтил ножки у стола, чтобы тот поместился в машину и не сломался во время перевозки. Это открытие легло в основу принципа самостоятельной сборки мебели покупателем, что вскоре стало частью концепции IKEA.

В 1963 году компания начала выход на международные рынки, открыв в магазин в норвежском Осло. В 1975 году IKEA открыла первый магазин на другом континенте — в Сиднее в Австралии.

С 1976 года Ингвар Кампрад жил в Швейцарии по причине жесткой налоговой политики в Швеции. В 1986 году он покинул руководящий пост и стал консультантом компании-учредителя предприятия INGKA Holding B.V.

В 2013 году бизнесмен ушел со всех руководящих должностей в компании, оставшись старшим советником в IKEA Group.

В 2011 году, после смерти своей супруги, Кампрад решил вернуться на родину, в марте 2014 года он претворил это желание в жизнь.

В 2017 году компания работала в 47 странах мира, ее сотрудниками являлись более ста тысяч человек. Головной офис компании находится в Делфте (Нидерланды).

Кампрад не раз возглавлял список богатейших людей Швеции. В 2017 году шведский деловой журнал Veckans Affärer оценил состояние Кампрада в 620 миллиардов крон (около 62 миллиардов евро).

Ингвар Кампрад был женат дважды. От первого брака у предпринимателя осталась приемная дочь. Во втором браке Кампрад был женат на учительнице Маргарете Стеннерт, с которой жил с 1963 года. У пары родились трое сыновей.

27 января 2018 года Ингвар Кампрад скончался в своем доме в Смоланде.