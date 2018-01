Самая громкая музыкальная ночь Нью-Йорка: как раздавали награды "Грэмми"

Юбилейная, 60-я церемония вручения музыкальной премии Американской академии звукозаписи "Грэмми" впервые за 15 лет прошла в Нью-Йорке.

"Шестидесятая ежегодная премия "Грэмми" вернулась в Нью-Йорк и привлекла как новых звезд, так и старых любимчиков", — отмечает Guardian. В числе звезд, выступивших на церемонии, оказались Бруно Марс, U2, Элтон Джон, Pink и Майли Сайрус.

Рэпер Jay-Z оказался в этом году лидером по числу номинаций: раскритикованный американским президентом Дональдом Трампом исполнитель был представлен в восьми номинациях.

Статуэтки за лучшую рэп-композицию и рэп-выступление ушли Кендрику Ламару. Бруно Марс завоевал "Грэмми" в категории "Лучшая песня года" с композицией That's What I Like. Лучшим вокальным поп-альбомом стала пластинка британца Эда Ширана Divide. Победителем в номинации "лучший R&B альбом" стал Бруно Марс с пластинкой 24K Magic. В "рок-сфере" статуэтки получили The War on Drugs за альбом A Deeper Understanding, а также Foo Fighters за композицию "Run". Лучшим саундтреком признали музыкальный ряд фильма "Ла-Ла Ленд".

Актриса и звезда саги "Звездные Войны" Кэрри Фишер посмертно получила статуэтку "Грэмми" за "лучший начитанный альбом". Премию в категории "лучший новый артист" получила канадская исполнительница Алессия Кара.

Всего в ночь на понедельник вручили 83 награды.