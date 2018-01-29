наверх
29.01.201814:45
Курсы валют НБУ
  • USD28.55- 0.20
  • EUR35.50- 0.16
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Самая громкая музыкальная ночь Нью-Йорка: как раздавали награды "Грэмми"

    (обновлено: )68
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми /
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми /
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson

    Рекомендуем

    Собака-улыбака из Таиланда стала новым хитом сетиНе пес, а просто душка. Новые фото собаки-улыбаки веселят сеть13:46 29.01.2018
    Наводнение в Париже достигло своего пикаНе Париж, а Венеция. Наводнение во французской столице достигло пика12:40 29.01.2018
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев КрутПорошенко с супругой почтили память Героев Крут12:27 29.01.2018
    Звезда Инстаграма из Днепра Евгения МосиенкоКрасавица из Днепра поражает поклонников cвоими формами11:09 29.01.2018
    Венгерский фотограф годами создает удивительную страну ЛилипутиюВенгерский фотограф годами создает удивительную страну "Лилипутию"03:36 29.01.2018
    Акция Национального корпуса в КиевеКолонна в камуфляже и черных масках: националисты маршировали по центру Киева21:55 28.01.2018
    Митинг и столкновения возле львовского циркаОпубликованы фото и видео столкновений возле львовского цирка19:49 28.01.2018
    ДТП с фурой в КиевеДым и пламя. Появились фото с места страшной аварии с фурой в Киеве13:28 28.01.2018
    Колонна студентов из Киевского военного лицея имени Ивана Богуна движется на железнодорожный вокзал, чтобы отбыть на Поезде единения на станцию Круты.Почтить героев. Как студенты Киевского военного лицея отбывали в Круты10:24 28.01.2018
    Все фотоленты

    Юбилейная, 60-я церемония вручения музыкальной премии Американской академии звукозаписи "Грэмми" впервые за 15 лет прошла в Нью-Йорке.

    "Шестидесятая ежегодная премия "Грэмми" вернулась в Нью-Йорк и привлекла как новых звезд, так и старых любимчиков", — отмечает Guardian. В числе звезд, выступивших на церемонии, оказались Бруно Марс, U2, Элтон Джон, Pink и Майли Сайрус.

    В сети появился первый трейлер украинского фильма о героях Крут
    Канал Good Morning Film на youtube
    Премьера фильма о героях Крут: съемки в Межигорье и Ступка в роли Петлюры

    Рэпер Jay-Z оказался в этом году лидером по числу номинаций: раскритикованный американским президентом Дональдом Трампом исполнитель был представлен в восьми номинациях.

    Статуэтки за лучшую рэп-композицию и рэп-выступление ушли Кендрику Ламару. Бруно Марс завоевал "Грэмми" в категории "Лучшая песня года" с композицией That's What I Like. Лучшим вокальным поп-альбомом стала пластинка британца Эда Ширана Divide. Победителем в номинации "лучший R&B альбом" стал Бруно Марс с пластинкой 24K Magic. В "рок-сфере" статуэтки получили The War on Drugs за альбом A Deeper Understanding, а также Foo Fighters за композицию "Run". Лучшим саундтреком признали музыкальный ряд фильма "Ла-Ла Ленд".

    Актриса и звезда саги "Звездные Войны" Кэрри Фишер посмертно получила статуэтку "Грэмми" за "лучший начитанный альбом". Премию в категории "лучший новый артист" получила канадская исполнительница Алессия Кара.

    Всего в ночь на понедельник вручили 83 награды. 

    Ссылки по теме:
    Теги: