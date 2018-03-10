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Тег
IKEA International Group
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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События в мире: Grammy, смерть отца IKEА, Украина и Холокост
16:10 29.01.2018
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Ведущие мировые издания обратили внимание на юбилейную церемонию вручения "Грэмми", смерть основателя IKEA и вопросы, касающиеся Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.
Основатель IKEA Ингвар Кампрад. Справка
16:29 28.01.2018
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В 2017 году шведский деловой журнал Veckans Affärer оценил состояние Кампрада в около 62 миллиардов евро. Его компания работает в 47 странах мира.
Умер основатель IKEA
14:44 28.01.2018
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Как сообщили в IKEA, Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд: "Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой".
Основатель IKEA заплатил налог на прибыль в Швеции впервые за 42 года - СМИ
08:23 31.10.2015
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Кампрад задекларировал доход в размере 17,7 миллиона шведских крон (около 1,9 миллиона евро). Из задекларированной суммы 6 миллионов шведских крон ушло на налоги.
Неизвестный зарезал двух человек в магазине IKEA в Швеции
16:54 10.08.2015
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Как говорится в СМИ, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов изымают записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.
Ikea отзывает детские матрасы, из-за которых дети застряли в кроватях
06:12 15.01.2015
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Шведская компания решилась на отзыв 169 тыс. детских матрасов, которые могли бы представлять опасность для детей. Поводом стали два случая, когда дети застряли между матрасом и каркасом кровати.
IKEA отрицает материальную поддержку украинской армии
18:37 05.06.2014
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Спецоперация на востоке Украины
Шведский ритейлер IKEA официально опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что компания оказала материальную поддержку подразделениям украинской армии, "Правого сектора" и Национальной гвардии.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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