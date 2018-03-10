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    IKEA International Group

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Награда Американской академии звукозаписи Grammy граммофон
    События в мире: Grammy, смерть отца IKEА, Украина и Холокост
    16:10 29.01.2018
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    Ведущие мировые издания обратили внимание на юбилейную церемонию вручения "Грэмми", смерть основателя IKEA и вопросы, касающиеся Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.
    Основатель IKEA Ингвар Кампрад
    Основатель IKEA Ингвар Кампрад. Справка
    16:29 28.01.2018
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    В 2017 году шведский деловой журнал Veckans Affärer оценил состояние Кампрада в около 62 миллиардов евро. Его компания работает в 47 странах мира.
    Ингвар Кампрад
    Умер основатель IKEA
    14:44 28.01.2018
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    Как сообщили в IKEA, Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд: "Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой".
    Гипермаркет ИКЕА
    Основатель IKEA заплатил налог на прибыль в Швеции впервые за 42 года - СМИ
    08:23 31.10.2015
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    Кампрад задекларировал доход в размере 17,7 миллиона шведских крон (около 1,9 миллиона евро). Из задекларированной суммы 6 миллионов шведских крон ушло на налоги.
    Гипермаркет ИКЕА
    Неизвестный зарезал двух человек в магазине IKEA в Швеции
    16:54 10.08.2015
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    Как говорится в СМИ, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов изымают записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.
    Гипермаркет ИКЕА
    Ikea отзывает детские матрасы, из-за которых дети застряли в кроватях
    06:12 15.01.2015
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    Шведская компания решилась на отзыв 169 тыс. детских матрасов, которые могли бы представлять опасность для детей. Поводом стали два случая, когда дети застряли между матрасом и каркасом кровати.
    Гипермаркет ИКЕА
    IKEA отрицает материальную поддержку украинской армии
    18:37 05.06.2014
    2040Спецоперация на востоке Украины
    Шведский ритейлер IKEA официально опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что компания оказала материальную поддержку подразделениям украинской армии, "Правого сектора" и Национальной гвардии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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