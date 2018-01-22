Тренды в мире: Пенс в Израиле, Украина без мирного договора

РИА Новости Украина

Визит Пенса в Израиль

Многие мировые СМИ освещают визит вице-президента США Майка Пенса в Израиль. Как отмечается, на заключительном и самом продолжительном этапе своего ближневосточного турне Пенс проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином, выступит в парламенте, посетит Стену плача и мемориал жертв Холокоста "Яд ва-Шем". Перед приездом в Израиль Пенс посетил Египет и Иорданию.

"Вице-президент Майк Пенс прибыл на довольно дружественную территорию в Израиль после того, как лидеры Египта и Иордании, два ближайших арабских союзника США, публично упрекнули его за то, что администрация (президента США – ред.) Дональда Трампа отказалась от мирного процесса между Израилем и Палестиной", — пишет газета Los Angeles Times. Как отмечает газета Guardian, визит Пенса в Израиль начался после "напряженной встречи в Иордании", в ходе которой король Абдалла II призвал к попытке "восстановить доверие", подорванное признанием США Иерусалима столицей Израиля. Издание отмечает, что это первый визит в страну со стороны США на таком высокопоставленном уровне после того, как 6 декабря Трамп сделал заявление по Иерусалиму и пообещал начать процесс переноса посольства из Тель-Авива. Газета Daily Mail добавляет, что Пенса "тепло поприветствовали" в стране лидеры Израиля, однако "с пренебрежением отнеслись" палестинцы, "глубоко разгневанные" решением Белого дома по Иерусалиму.

Издание Axios напоминает, что визит Пенса в Израиль дважды откладывался из-за "политических событий в Вашингтоне" и "усугубился последствиями признания Трампом Иерусалима израильской столицей". "Решение по Иерусалиму привело к отказу палестинцев встретиться с Пенсом во время поездки", отмечает издание, добавив, что визит продлится "48 часов". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе встречи с Пенсом будут обсуждаться "две проблемы: мир и безопасность", отмечает издание "Гаарец".

Пауза в работе правительства США

Сенат конгресса США перенес голосование по временному бюджету. Это означает, что пауза в работе правительства "растянется" на третий день, так как ранее правительство прекратило выполнять ряд функций из-за отсутствия бюджета. При этом глобальная финансовая проблема привела к необходимости решать ряд более мелких задач. Так, Пентагон был вынужден рассмотреть вопрос теле- и радиовещания в армии. Как пишет издание Hill, американские военнослужащие смогут смотреть игры плей-офф, несмотря на приостановку работы правительства.

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Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт пояснила, что телевидение и радио являются "основными видами мероприятий". Кроме того, американские власти приняли решение снова открыть Статую Свободы, ранее закрытую из-за финансовых проблем. Как пишет газета New York Times, в понедельник будут открыты Статуя Свободы и остров Эллис. Это стало возможно благодаря договоренности с МВД: чтобы покрыть расходы, Нью-Йорк будет ежедневно выплачивать около 65 тысяч долларов из своего бюджета. Ожидается, что голосование по временному бюджету состоится в понедельник. Однако, как пишет газета Politico, лидер демократов Чак Шумер заявил, что "путь вперед" еще не найден.

Голосование в ФРГ

Съезд Социал-демократической партии Германии в воскресенье проголосовал за старт коалиционных переговоров с альянсом ХДС/ХСС о формировании нового кабмина. Об этом пишут ряд западных СМИ, в частности Welt, Zeit, Spiegel, Wall Street Journal. Стоит отметить, что оценки, данные итогам голосования в газетах, противоположны. Как пишет французское издание Journal du Dimanche, хотя СДПГ проголосовали за старт переговоров, "Германия все еще далека от формирования нового правительства". Издание Financial Times, напротив, полагает, что произошел "прорыв" на пути формирования нового немецкого правительства. Глава немецких социал-демократов Мартин Шульц заявил, что "Европа ждет, когда Германия возьмет на себя ответственность за Европу".

Газета Financial Times пишет, что формирования правительства ожидают ряд европейских политиков, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, "которой нуждается в симпатизирующем правительстве в Берлине, чтобы продвигать всеобъемлющее реформирование ЕС". Впрочем, ждать осталось относительно недолго. Председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер выразил надежду на то, что правительство будет сформировано к марту. "Я надеюсь, что в первую неделю марта, в конце февраля — в начале марта, мы сможем сформировать правительство", — приводит слова Каудера газета Zeit.

Роль Версаля во французской политике

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон совместно с премьер-министром Эдуаром Филиппом и 15 министрами примут в Версале представителей различных крупных компаний, в том числе Coca-Cola, Facebook, Google. И, хотя встреча еще не состоялась, западные СМИ выдвигают предположения о ее итогах, а также анализируют, какую роль в ней играет место проведения. "Среди золота Версаля в понедельник Эммануэль Макрон примет около 140 управляющих зарубежных компаний и высокопоставленных французских представителей", — пишет газета Figaro. Издание отмечает, что это "почти так же хорошо, как Владимир Путин", напоминая, что именно в Версале состоялась первая встреча глав Франции и России. "Принимать после Владимира Путина в замке Людовика XIV глав компаний Bosch, Rolls Royce, AliBaba или банков, как Goldman Sachs, чьи имена продолжают ассоциироваться, правильно это или нет, с финансовым кризисом, вот что не поможет хозяину Елисейского дворца избавиться от своего карикатурного образа "президента богачей", — пишет газета Huffington Post.

В свою очередь, газета Liberation пишет, что в Версале Макрон провел встречу с международными инвесторами, еще находясь на посту министра экономики в 2015 году. "Кажется, он хочет создать инструмент своей дипломатии", — полагает издание. Газета Figaro отмечает, что символично не только место, в котором пройдет встреча, но и дата "вовсе неслучайна" — накануне экономического форума в Давосе. Как пишет Huffington Post, "президент Макрон бежит уже не спринт, а марафон, чтобы попытаться восстановить привлекательность Франции в глазах инвесторов".

Отказ от мирного договора

Мировые СМИ также обратили внимание на скандальный закон о реинтеграции Донбасса, проголосованный на минувшей неделе Верховной Радой, и на его последствия. Закон, который называется "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", на практике перечеркивает Минские соглашения, заключенные в феврале 2015 года, заклеймив одного из гарантов мирных соглашений, Россию, как оккупанта и агрессора, пишет Петер Юхансен для норвежского издания Klassekampen.

РИА Новости Украина Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

"Тем самым Киев отвергает также и русскоязычное руководство в Донецке и Луганске как сторону конфликта. Вместо этого закон призывает власти Киева восстановить контроль над регионом с помощью всех необходимых средств, включая военную силу", — отмечает издание.

То, как в тексте закона характеризуется Россия, — почти копия недавних стратегических документов, предложенных президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце. Пентагон следует им сейчас в первом варианте стратегии на четыре года, находящейся в стадии разработки. В ней "государства-ревизионисты" Россия и Китай именуются стратегическими соперниками, что является "нормализацией" традиционного образа врага.

Президент Украины Петр Порошенко испытывает давление со стороны как правых экстремистов, так и части политической и экономической элиты в союзе с Западом, под руководством ЕС и Международного валютного фонда (МВФ), который хочет, чтобы Киев быстрее приспосабливался к политическому и экономическому диктату, сопровождающему финансовую поддержку. На Порошенко частично давит и политическая и экономическая элита, которая хочет более быстрых политических и экономических реформ и борьбы с коррупцией и пытается использовать народное недовольство.

АТО, Украина и дроны

Шансов на восстановление мира в Донбассе по-прежнему мало, но Украине удалось перейти в более высокую весовую категорию в ходе этого конфликта, обратившись к своей известной во всем мире авиационной промышленности, пишет Джон Уэндл для американского издания Smithsonian.

"Уникальной особенностью этой войны стала новая группа умелых добровольцев, которые своими руками мастерят беспилотные летательные аппараты", — отмечается в материале.

В ходе боевых действий на Украине люди продолжают погибать почти ежедневно, а боевое пространство стало намного сложнее, в силу чего доморощенные изобретатели из подвалов вынуждены придумывать все новые инновации. Они начали конструировать боевые дроны и разрабатывать тактику их применения, которая превосходит все то, что имеется в других странах. Подполковник национальной гвардии сухопутных войск США Тай Шепард (Ty Shepard), работающий советником в украинском компьютерном центре управления войсками «Дельта», говорит, что украинцы сумели быстро приспособиться к новым условиям на поле боя.

"За два года, прошедших с момента создания этой организации, они очень быстро отказались от применения дирижаблей и воздушных шаров при ведении разведки, и перешли к созданию собственных БПЛА, — отмечает он. — А начинали они с нуля".

В центре "Дельта" работает около 40 специально отобранных выпускников украинских военных училищ и академий. Их главная задача — сократить время прохождения информации, собранной дронами и камерами видеонаблюдения, до украинского Генерального штаба, а также обеспечить отслеживание обстановки на линии фронта в режиме реального времени. Часть собранных разведсведений передается американским военным атташе, которые анализируют их, чтобы лучше понять боевые возможности России.