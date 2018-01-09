Мир 9 января: переговоры двух Корей, Опра - "наш президент"

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РИА Новости Украина

Переговоры Юга и Севера

КНДР и Южная Корея во вторник начали переговоры на министерском уровне об улучшении отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, эта новость попала на первые полосы многих СМИ (New York Times, Wall Street Journal, Korea Herald и другие).

"КНДР и Южная Корея во вторник начали первые прямые переговоры более чем за два года, начав диалог, который вселяет надежду на потепление после месяцев эскалации напряжения вокруг ядреной программы Севера", — пишет New York Times. Делегации двух сторон во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном и председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном (КНДР) встретились в пункте переговоров Пханмунджом, отмечает газета. В своем вступительном заявлении Ли Сон Гвон призвал к смягчению в межкорейских отношениях.

Мюллер допросит Трампа лично

Специальный прокурор по расследованию "связей с РФ" Роберт Мюллер на встрече с адвокатами лидера США Дональда Трампа рассматривал возможность лично допросить президента, эта новость заняла передовицы многих газет (Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Independent, New York Post, Time).

"Запрос отметит важную веху в расследовании спецпрокурора в отношении возможного воспрепятствования правосудию и связей помощников Трампа с Россией", — пишет Wall Street Journal.

"Ожидая, что Мюллер попросит допросить Трампа, юристы президента обсуждают спектр вариантов по поводу формата такого допроса", — отмечает Independent. "Юристы Трамп обсуждают способы ответить на ожидаемый запрос Мюллера допросить его, включая предложение письменных ответов вместо встречи лицом к лицу, отмечает New York Post. Также юристы пытаются выяснить, как именно будут допрашивать президента, каковы законные стандарты по поводу того, как именно положено допрашивать президента, место проведения допроса, длительность и главные темы.

"Но также юристы исследуют возможные компромиссы, чтобы избежать допроса полностью", — добавляет издание.

Трамп лишил сальвадорцев статуса защищенных

Власти США в понедельник объявили о решении лишить с 2019 года граждан Сальвадора статуса "временно защищенных лиц", подразумевающего особые иммиграционные правила для пребывания на американской территории, сообщают многие зарубежные издания. "Администрация (президента США Дональда) Трампа объявила в понедельник, что она временно приостановит иммиграционный статус, который был дарован сальвадорцам после серии землетрясений около двух десятков лет назад", — пишет издание Politico. Как отмечает издание, "решение может усложнить и без того напряженные переговоры на Капитолийском холме по поводу возможного решения по программе защиты детей нелегалов DACA".

По информации Independent, США дают около 263 тысячам человек менее двух лет на то, чтобы покинуть страну или быть депортированными.

"У иммигрантов будет время до сентября 2019 года, чтобы покинуть страну или найти другие варианты законного проживания", — пишет издание Financial Times. По данным газеты, это решение встретило "жесткое сопротивление со стороны демократов и иммиграционных активистов, которые обвинили Трампа в жестокости в отношении людей, проживших в США полтора десятка лет". USA Today добавляет, что сальвадорцы впервые получили статус "временно защищенных лиц" в 2001 году.

Опру Уинфри в президенты

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри могла бы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года в США. Такое мнение высказали многие зарубежные газеты (New York Times, Business Insider, Los Angeles Times, Independent, Guardian) после речи телеведущей на церемонии вручения премий "Золотой глобус".

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"С мощной речью на церемонии вручении премий "Золотой глобус" ночью в воскресенье Опра Уинфри … стала причиной тысячи фантазий для демократов — об исторической кампании, чтобы поставить чернокожую женщину в Белом доме. О кандидате из мира звезд", — пишет New York Times. Газета отмечает, что от самой 63-летней Опры не было никакого официального сообщения по поводу ее заинтересованности в участии в выборах.

Как отмечает Los Angeles Times, партнер Уинфри Стедмэн Грэхем заявил, что ведущая "абсолютно точно должна это сделать". Звезды, сидящие в зале во время ее речи, после которой появились идеи по поводу выдвижения женщины в президенты, и ловившие каждое слово ведущей, пришли в полный восторг, сообщает издание.

Австралийский певец Кит Урбан описал ее выступление как "ликование". "Выступая на "Золотом глобусе", Уинфри довела аудиторию до слез, когда хвалила женщин, которые поделились своими историями сексуальных домогательств и оскорблений, и заявила, что "на горизонте новый день", — пишет Guardian.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли впоследствии заявил журналистам, что администрация президента Дональда Трампа приветствует любой вызов на выборах, "будет ли это Опра Уинфри или кто-либо другой", сообщает газета Independent. Он также отметил, что Трамп вновь будет баллотироваться в 2020 году.