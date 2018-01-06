Скандальная книга о Трампе вышла в свет

Публикацию книги пытался остановить Белый дом, вместо этого издатель перенес релиз на четыре дня раньше и выпустил в продажу издание в пятницу, 5 января, пишет журнал Time. Очереди из желающих купить издание образовались в книжных магазинах Вашингтона за ночь до старта продаж, отмечает британская Telegraph.

В свою очередь газета New York Times сообщает, что в пятницу "Огонь и ярость" стала лидером онлайн-продаж в ритейлере Amazon и крупнейшей американской сети по продаже книг Barnes & Noble. Издание отмечает, что каждый президент сталкивается с экс-советниками, которые рассказывают про него истории, однако не в такой ранний срок президентства.

"Никто из штаба Трампа не верил в его возможность выиграть", "советники в Белом доме были обеспокоены психологическим здоровьем Трампа", "Вашингтон обсуждал возможность заменить Трампа вице-премьером", "в спальне Трампа стоят три телевизора", "Трамп любит есть в McDonald’s, потому что боится, что его кто-то намеренно отравит", "в день инаугурации Меланья Трамп уехала из города в слезах из-за ссоры с мужем", — приводит эти и другие цитаты газета Guardian.

В то время как Белый дом называет книгу "таблоидом и сплетнями", автор уверяет, что владеет записями и заметками, подтверждающими инциденты. "Моя надежность ставится под сомнение человеком, который имеет меньше надежности, чем, пожалуй, вообще кто-либо ступавший по Земле", — цитирует газета Вулффа.