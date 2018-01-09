КНДР и Южная Корея восстановят линию военной экстренной связи

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Северная Корея дала добро на восстановление линии экстренной связи с военными Южной Кореи для предотвращения инцидентов в Желтом море.

Об этом сообщает агентство Рёнхап с межправительственных переговоров двух корейских государств.

По данным агентства, в ходе этой встречи делегация КНДР уведомила Южную Корею, что линия связи, которая была прервана из-за острой конфронтации на Корейском полуострове, восстановлена.

Военные Южной Кореи проверили связь с КНДР на западном побережье, передает агентство со ссылкой на неназванного представителя южнокорейской делегации.

"В настоящее время власти Юга и Севера могут связаться друг с другом в западном секторе. Наша сторона в этой связи решила с 08.00 среды (02.00 мск) нормализовать эту линию военной связи", — приводит Рёнхап слова своего источника. По его данным, для этого остались некоторые "технические вопросы".

Во вторник КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. При этом Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации полуострова.