Хроника 8 июля: взрыв дома в Киеве, Путин о торговле русофобией

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Мукачево из гранатомета обстреляли магазин, стреляли на рынке в Киеве, в Чернобыле планируют построить солнечную электростанцию за $1,25 млрд. Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Взрыв дома в Киеве: двое погибших, дом разрушен

В субботу днем в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв, обрушилось межэтажное перекрытие. По предварительным данным, взорвался газ. В результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы. Возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что во время поисково-спасательных работ под завалами спасатели обнаружили еще одно тело мужчины.

Вопрос возможного отселения будут решать местные киевские власти. Пятьдесят человек отказались от переселения из разрушенного дома.

Мукачево: из гранатомета обстреляли магазин

В Мукачево из гранатомета обстреляли магазин, никто не пострадал. В субботу в 3.20 ночи поступило сообщение от сотрудника частной фирмы, который сообщил о том, что слышал два выстрела. Начато расследование.

Стрельба на рынке в Киеве

В Киеве на рынке в районе площади Тараса Шевченко произошел конфликт с участием людей, назвавшими себя участниками Антитеррористической операции, позже они устроили стрельбу. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На рынок, что на площади Тараса Шевченко, подошли неизвестные. Представились "бойцами АТО", у них возник конфликт с продавцами. В результате конфликта, "ребята из АТО" несколько раз выстрелили в продавцов. Последние были госпитализированы. Причины конфликта выясняются", — говорится в сообщении.

В Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть

В Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть. Об этом сообщила местная телерадиокомпания Коломыи НТК. Согласно информации, есть пострадавшие и погибшая.

По данным телеканала, туристы из Коломыи Ивано-Франковской области ехали в автобусе отдыхать на море в Одесскую область. "Автобус Setra с туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, съехал в обрыв и перевернулся несколько раз. По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В середине находились 45 человек, в том числе дети", — сообщает сайт телеканала.

Солнечная электростанция в Чернобыле за $1,25 млрд

Власти Украины ведут переговоры о строительстве в зоне отчуждения ЧАЭС огромной солнечной электростанции стоимостью 1,25 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Французская компания Engie SA изучает предварительное экономико-техническое обоснование проекта.

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Коломойский об обысках в "ПриватБанке": никто не убегал и не собирается

Информация о том, что бывшие топ-менеджеры "ПриватБанка" и члены его кредитного комитета давно покинули Украину, не соответствует действительности, заявил в комментарии "Украинской правде" бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что одиннадцати представителям бывшего менеджмента "ПриватБанка", а также людям, связанным с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским, запрещен выезд из Украины.

Кива или не Кива: маневры вокруг главы Социалистической партии

Советник главы МВД Илья Кива принял решение возглавить Социалистическую партию в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Но уже через несколько часов экс-глава фракции Социалистической партии Иван Бокий опроверг сообщение Кивы. Слова Бокия подтвердил и нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Путин об Украине, совпадении интересов и русофобии

Интересы России и Украины полностью совпадают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, исключение может составлять лишь позиция нынешнего руководства Украины и некоторых политических кругов Киева.

Также Путин заявил, что у Украины остался лишь один товар, которым она торгует: это русофобия и тема разделения с Российской Федерацией. По его словам, "кому-то это нравится на Западе", кто-то считает, что нельзя допустить сближения "на какой-либо почве России и Украины". Путин выразил надежду, что это когда-нибудь закончится. Кроме этого, глава РФ заявил, что специальный представитель США по Украине будет заниматься урегулированием и взаимодействием со всеми заинтересованными сторонами: "будет в контакте как с Россией, так и с Украиной, со всеми заинтересованными сторонами в урегулировании этого конфликта".

Путин, Меркель и Макрон: заявление по "режиму тишины" в Донбассе

Немецкий, французский и российский лидеры подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя Кабмина ФРГ. Ранее в Гамбурге прошла встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры "нормандской четверки" договорились о телефонных переговорах с целью обсуждения дальнейших действий. По словам Меркель, участники "четверки" условились, что хотят "договориться о назначении телефонных переговоров для обсуждения дальнейших шагов".

Протестный Гамбург: почти 300 задержанных, более 200 пострадавших

Утром во второй день саммита G20 в Гамбурге продолжились протесты — люди на улицах взрывали петарды, били витрины и пытались сооружать баррикады. Город за последние дни превратился в арену столкновений между демонстрантами и полицией.

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Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, превысило 200 человек.

Полиция Гамбурга сообщила, что с момента начала протестов в городе были задержаны 288 человек, 144 из них были взяты под стражу.

Белый дом: На встрече глав РФ и США не решались проблемы, речь шла о диалоге

Никаких проблем в ходе первой встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге решено не было, этого никто не ждал, речь шла о запуске диалога по сложным вопросам, заявил советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер.

По словам Макмастера, начало было положено, в частности, в совместной работе двух стран по Сирии.