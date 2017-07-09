наверх
09.07.201701:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Пятьдесят человек отказались переселяться из взорванного дома в Киеве

    Тема:

    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (10)

    20
    По информации первого замглавы городской администрации Геннадия Плиса, по состоянию на 18.00 на отселение из дома в общежитие Подольского района на улице Оболонская, 34, согласились 17 жителей. От переселения отказались 50 жителей, 6 человек в раздумьях.
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ГСЧС

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Пятьдесят человек отказались от переселения из разрушенного взрывом дома в Киеве, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице киевской городской администрации в соцсети Facebook.

    Момент взрыва дома в Киеве и последующая ликвидация последствий. Видео
    Новые кадры взрыва в Киеве и оказания помощи пострадавшим

    Ранее сообщалось, что в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Погибли два человека. По сообщениям полиции, еще шесть человек были травмированы.

    "По состоянию на 18.00 на отселение из дома в общежитие Подольского района на улице Оболонская, 34, согласились 17 жителей. От переселения отказались 50 жителей, 6 человек в раздумьях", — сообщил первый замглавы городской администрации Геннадий Плис, чьи слова приводятся в сообщении.

    Добавляется, что переселение можно будет начать сразу после того, как специалисты ГСЧС позволят людям забрать из квартир необходимые вещи. Как отметили в горадминистрации, временное жилье оборудовано необходимой техникой, есть посуда и спальные места.

    Смотрите также: Взрыв газа в жилом доме в Киеве: работа спасателей

    Ранее сообщалось, что в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция заявила, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело, на месте работали спасатели и полиция. По данным правоохранителей, всего в доме зарегистрированы 64 жителя, вопрос возможного отселения будут решать местные киевские власти.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акции протеста в Гамбурге
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон (слева направо) на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    Первая встреча Путина и Трампа
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора