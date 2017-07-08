Путин: интересы России и Украины полностью совпадают

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости Украина. Интересы России и Украины полностью совпадают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, исключение может составлять лишь позиция нынешнего руководства Украины и некоторых политических кругов Киева.

"Интересы России и Украины, интересы российского и украинского народов, я в этом глубоко уверен, просто полностью убежден, наши интересы полностью совпадают. Не совпадают только, может быть, интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых там политических кругов сегодняшней Украины", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Российский лидер подчеркнул, что "если объективно подойти, и Украина, и Россия заинтересованы в сотрудничестве".

"Заинтересованы в том, чтобы объединять свои конкурентные преимущества, развивать свои экономики просто потому, что многое нам досталось еще из советских времен. Имею в виду и кооперацию, и единую инфраструктуру, фактически, единую энергетику, транспорт и так далее", — пояснил Путин.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что основными темами на саммите G20 были вопросы отмывания денег, ухода от налогообложения и борьба с терроризмом.