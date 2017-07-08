Путин назвал основные темы G20

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Российский президент Владимир Путин сообщил, что основными темами на саммите G20 были вопросы отмывания денег, ухода от налогообложения и борьба с терроризмом. Об этом он сообщил по итогам саммита в Гамбурге.

"Двадцатка" – это, прежде всего, экономический форум, хотя много вопросов и политического характера возникает, и смежных. Но, тем не менее, все-таки основная тема — это развитие мировой экономики, именно этому и уделялось основное внимание", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите "Группы двадцати".

Как отметил он, на саммите договорились об определении принципов устойчивости мировой экономики. "Это чрезвычайно важно для того, чтобы вместе работать по единым стандартам", — сказал президент.

По его словам, на саммите была продолжена тема борьбы с отмыванием денег, "все, что связано с налоговыми гаванями и уходом от налогообложения". "Вещь чрезвычайно важная и имеет практическое значение", — сказал Путин.

"Не менее важно, тоже связано с экономикой, но это как раз смежная, но очень важная тема — борьба с террором, отслеживание денежных потоков с целью предотвращения финансирования терроризма", — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что на полях саммита "Большой двадцатки" произошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Вместо запланированных 35 минут встреча продолжалась более двух часов за закрытой дверью. Трамп заявил, что обсуждали "интересные вещи". По словам Путина, обсуждались ситуация в Украине, борьба с терроризмом и кибербезопасность.