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    Меркель о беседе с Путиным на G20: обсуждали "нормандский формат"

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (56)

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    О теме обсуждения с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель сообщила на брифинге по завершению саммита G20 в Гамбурге.
    Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Группы двадцати в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите G20 обсудила с российским президентом Владимиром Путиным будущее "нормандского формата" переговоров по украинскому кризису.

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    "Я обсудила с Владимиром Путиным будущее "нормандского формата", — сказала Меркель на брифинге по завершению саммита G20 в Гамбурге.

    Ранее сообщалось, что в Гамбурге проходила встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Ожидалось, что они обсудят проблемы "двадцатки", актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации в Украине.

    Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля. На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.

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    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
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