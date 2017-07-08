Меркель о беседе с Путиным на G20: обсуждали "нормандский формат"

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите G20 обсудила с российским президентом Владимиром Путиным будущее "нормандского формата" переговоров по украинскому кризису.

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"Я обсудила с Владимиром Путиным будущее "нормандского формата", — сказала Меркель на брифинге по завершению саммита G20 в Гамбурге.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге проходила встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Ожидалось, что они обсудят проблемы "двадцатки", актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации в Украине.

Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля. На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.