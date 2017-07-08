Новые кадры взрыва в Киеве и оказания помощи пострадавшим

Один человек от госпитализации отказался, 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых подросток в возрасте 14 лет.

Еще два человека погибли — женщина 1972 года рождения и мужчина, анкетные данные которого устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция заявила, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело, на месте работали спасатели и полиция. По данным правоохранителей, всего в доме зарегистрированы 64 жителя, вопрос возможного отселения будут решать местные киевские власти.