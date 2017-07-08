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    Новые кадры взрыва в Киеве и оказания помощи пострадавшим

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    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (9)

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    По уточненным данным, при взрыве в жилом доме в Голосеевском районе Киева пострадали шесть человек. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в оперативной информации по состоянию на 21.00, в результате взрыва пострадали 6 человек.

    Один человек от госпитализации отказался, 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых подросток в возрасте 14 лет.

    Еще два человека погибли — женщина 1972 года рождения и мужчина, анкетные данные которого устанавливаются.

    Смотрите также: Взрыв газа в жилом доме в Киеве: работа спасателей

    Ранее сообщалось, что в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция заявила, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело, на месте работали спасатели и полиция. По данным правоохранителей, всего в доме зарегистрированы 64 жителя, вопрос возможного отселения будут решать местные киевские власти.

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