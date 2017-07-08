При взрыве дома в Киеве погибла женщина, шесть человек ранены - полиция

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Умерла женщина, пострадавшая в результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

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"От полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро — травмированы", — написала она.

Блищик добавила, что на месте взрыва работают спасатели.

Она также сообщила, что по факту взрыва начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в трехэтажном доме в Киеве пострадали три человека. Спасатели достали из-под завалов женщину.