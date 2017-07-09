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    Почти 300 человек были задержаны во время протестов в Гамбурге

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (64)

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    По информации немецкой полиции, с начала протестов против саммита G20 в Гамбурге были задержаны правоохранителями 144 человека и еще 144 человека арестованы.
    Акции протеста в Гамбурге
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    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Полиция Гамбурга сообщила, что с момента начала протестов в городе были задержаны 288 человек, 144 из них были взяты под стражу, пишет газета Welt со ссылкой на представителя полиции.

    Акции протеста в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация в Гамбурге: "G20 — не добро пожаловать!"

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    Ранее в полиции сообщали о 83 задержанных в ходе столкновений с протестующими за два дня, из них 19 были арестованы.

    "Полиция обновила данные по задержанным и арестованным демонстрантам. С начала протестов против саммита G20 в Гамбурге были задержаны 144 человека и еще 144 человека арестованы", — пишет издание.

    В Гамбурге 7-8 июля прошел саммит G20. На фоне этого события в городе начались крупные беспорядки. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, превысило 200 человек.

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