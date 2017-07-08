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    Взрыв газа в жилом доме в Киеве: работа спасателей

    Тема:

    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (7)

    (обновлено: )1
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    facebook.com/golsvkiev
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    facebook.com/golsvkiev
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    facebook.com/golsvkiev/
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    facebook.com/golsvkiev/
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    unn.com.ua

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    В субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. В результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело.

    На месте взрыва в трехэтажном доме в Киеве ищут еще одного человека. Об этом сообщается на сайте киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого замглавы городской администрации Геннадия Плиса.

    Смотрите также: Последствия взрывов в Луганске

    Как сообщается, власти города обещают обеспечить временным жильем всех пострадавших.

    "Как сообщил первый заместитель председателя киевской администрации, семь человек обратились за помощью, трое из них госпитализированы. К сожалению, погибшая женщина 44-х лет, двое детей которой остались сиротами. Сейчас продолжаются поиски еще одного человека", — говорится в сообщении.

    Как отметил Плис, все службы мобилизованы для работы на месте происшествия. "Все, кому необходимо временное жилье, будут обеспечены им через киевскую администрацию", – подчеркнул Плис.

    По его данным, сейчас речь идет о 15 квартирах, в которых проживает 70 человек.

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