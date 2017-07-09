Спасатели разобрали строительные конструкции после взрыва в доме в Киеве

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье, 9 июля, спасатели завершили работы по разбору строительных конструкций в Голосеевском районе Киева, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Как стало известно, на месте происшествия работает комиссия ТЭБ и ЧС Голосеевской РГА. Также работают представители Голосеевской районной в городе Киеве администрации, которые вместе с работниками общества Красного Креста организовали для жителей дома и спасателей круглосуточное питание.

По факту данного события планируется проведение выездного заседания комиссии ТЭБ и ЧС КГГА по установлению причин взрыва и определения пригодности дома для дальнейшей эксплуатации или отселения жителей дома. Устанавливается количество лиц для отселения.

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий взрыва привлекались 272 человек личного состава и 58 единиц техники.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Взрыв в жилом доме в Киеве

В субботу днем произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело, на месте работают спасатели и полиция. Позднее спасатели нашли тело мужчины. По данным правоохранителей, всего в доме зарегистрированы 64 жителя.