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    Политика

    Новый глава Соцпартии: информацию Кивы опровергли

    (обновлено: )66
    Как заявил бывший глава фракции Социалистической партии Иван Бокий, "никакого съезда не было, а значит и никакого лидера нет". По словам Каплина, по Устенку начато ряд криминальных производств.
    Илья Кива. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Экс-глава фракции Социалистической партии Иван Бокий заявил, что советник главы МВД не становился лидером партии.

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    "Никакого съезда не было, а значит и никакого лидера нет. А что есть? Есть интриги различных приблуд после решения Высшего админсуда, который партия выиграла и сделала этих приблуд нулями", — написал он у себя в Facebook.

    Скриншот с Facebook

    Слова Бокия подтвердил и нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.

    Скриншот с Facebook

    "По Устенку начато ряд криминальных производств за фальсификацию съезда и сдачу СПУ Аваковским. Устенко лишаясь статуса, сфальсифицировал проведение съезда из, якобы, "назначил" Киву, подразумеваем Авакова", — объяснил Каплин.

    Ранее сообщалось, что советник главы МВД Илья Кива принял решение возглавить Социалистическую партию в Украине.

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