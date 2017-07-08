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    Россия

    Путин: Украина торгует темой разделения с Россией

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (61)

    (обновлено: )298180
    Как заявил Путин, сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром - русофобией. "Но, я думаю, что это когда-нибудь закончится", - отметил он.
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Российский президент Владимир Путин заявил, что у Украины остался лишь один товар, которым она торгует. По его словам, это русофобия и тема разделения с Российской Федерацией. Путин выразил надежду, что это когда-нибудь закончится.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
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    "У них остался только один товар, которым они успешно торгуют – это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

    По его словам, "кому-то это нравится на Западе", кто-то считает, что нельзя допустить сближения "на какой-либо почве России и Украины".

    "Поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром. Но, я думаю, что это когда-нибудь закончится, мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее", — добавил российский лидер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что интересы России и Украины полностью совпадают. По его словам, исключение может составлять лишь позиция нынешнего руководства Украины и некоторых политических кругов Киева.

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